Teatro: estrena «Flores arrancadas a la niebla», en Ámbito Histrión, de Neuquén

“Flores arrancadas a la niebla”, de Arístides Vargas, estrena este sábado, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén), con dirección de Pablo Todero y las actuaciones de Ana María Velaz y Verónica Fallik. La puesta estará en cartel todos los viernes de mayo, junio y julio.

Partiendo de un universo donde la memoria y el olvido se entrelazan como en un sueño, esta obra (nos) invita a emprender un viaje poético, cargado de humor, ternura y esperanza. A través de personajes entrañables que emergen desde la bruma del exilio y el desarraigo, el dramaturgo nacido en Córdoba y criado en Mendoza Arístides Vargas construye una historia que, lejos de caer en la tragedia, celebra la resistencia del alma humana, el poder de la imaginación y la belleza de lo absurdo.

Ana María Velaz y Verónica Fallik, en «Flores arrancadas a la niebla, de Arístides Vargas, con dirección de Pablo Todero.

“Soy un dramaturgo que escribe sobre los traumas”, supo decir de sí mismo Vargas. “Tiene una poética propia impresionante, toda su dramaturgia es así y siempre está atravesada por el planteo del exilio y de los exiliados; y siempre escribe con un humor y con una belleza y con una poética muy particular”, dirá de Vargas, Pablo Todero, en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. A fines de 1975, con apenas veinte años, Vargas debió exiliarse en Ecuador a causa de las persecuciones de la Triple A. Esa experiencia marcó su escritura. “En este caso, son dos personajes femeninos y toda la travesía de estos dos personajes a lo largo de toda su vida, desde el exilio hasta prácticamente su vejez”, cuenta Todero sobre “Flores arrancadas a la niebla”.

Ana María Velaz y Verónica Fallik, en «Flores arrancadas a la niebla, de Arístides Vargas, con dirección de Pablo Todero.

La elección de la obra “fue super azarosa” reconoce el director neuquino. “Alguien una vez trajo el texto para compartirlo en una de mis clases, trabajamos alguna escena y yo quedé como muy enamorado del texto de Arístides. Un tiempo después decidimos armar la puesta. Es muy bello el texto, yo quedé realmente muy enamorado de la obra, y bueno, las cosas quedan resonando y llega un momento que te las terminas de sacar de encima (risas)”.

“En algún momento alguien me preguntó de qué género es la obra y siempre digo que la dramaturgia de Arístides Vargas no tiene un género, tiene una estética propia. Sus obras tienen la forma de Arístides y esa forma única de escritura, esa forma de contar algo tan profundo, pero con tanto humor, con tanta belleza, me pareció maravilloso”, resume Todero.

«Flores arrancadas a la niebla»

Dramaturgia: Arístides Vargas

Dirección: Pablo Todero

Actúan: Ana María Velaz y Verónica Fallik.

Escenografía: Fernando Ávila

Diseño Gráfico: Yazmin Mer

Producción: Crash Teatro

Estreno: este sábado, a las 21.

Funciones: todos viernes de mayo, junio y julio.

Sala: Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)

Entradas: reservas al 0299-154530771