«The Last of Us»: lo mejor de la ciencia ficción estrenará nueva temporada el 13 de abril

The Last of Us, la serie de ciencia ficción que es una adaptación de videojuegos y que la rompió en la pantalla de los últimos años, estrenará a partir del 13 de abril su segunda temporada. La parte 2 tendrá 7 capítulos, dos menos que la primera temporada, cada uno de los cuales serán más extensos de los primero nueve. Estará disponible en la plataforma oficial de Max

El primer capítulo de la temporada 2 se estrenará el 13 de abril y de allí para adelante se sumará uno cada domingo, es decir el 20, y 27 de abril, el 4,5, 11, 18 y 25 de mayo. Pero esto no será todo para los fanáticos de la serie. Ya se anticipó que la serie tendrá un tercera temporada y no se descarta que exista (quizás) una cuarta.

Pero esto quedará supeditado a una condición, ya que adelantaron que la intención de la productora es cerrar la serie cuando ya se agote el material del juego, es decir una se llegue al objetivo final.

En la primera temporada se presentó un pueblo devastado por un misterioso hongo que convierte a los humanos en zombies, quienes pierden el control de su cuerpo y son controlados por la infección. Esto los lleva a atacar a otras personas para comérselas y así se propaga el hongo.

La población sana de recluye en las zonas aisladas estructurando un sistema de seguridad que les permite sobrevivir. Acá aparece una adolescente que es inmune al hongo. Su misión es intentar cruzar todo el territorio lleno de infectados para llegar a un hospital donde ella asegura podrá encontrar la cura.

Las cosas no salen como estaban planificadas y esta joven junto a un hombre que se ofrece a ayudarla deben recluirse en un pueblo todo parece estar sujeto a la normalidad. Ese es el punto de partida de la segunda temporada.

En la parte 2 se agregan nuevos personajes como Abbey que es una de la antogonistas de la historia. También aparece Dina que tiene una conexión fuerte con la adolescente heroína y los «Serafitas» que conforman un culto traerá más de un problema al grupo de los sobrevivientes del hongo. Para saber más habrá que esperar hasta el 13 de abril.