The Pitt segunda temporada: Max renovó la serie sobre médicos que sorprendió a todos y es un éxito

The Pitt.

La propuesta de The Pitt no podía fallar. No solo era un drama médico sino que tendría como personaje principal a uno de los protagonistas de ER Emergencias, al actor Noah Wyle. Fue así que terminó siendo un éxito y ya confirmó una segunda entrega.

Creada por R. Scott Gemmill, guionista y productor de ER Emergencias, The Pitt busca contar historias humanas conectadas con el presente y promete una visión actualizada y emotiva sobre los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud.

The Pitt está ambientada en un hospital de Pittsburgh, Pensilvania en la que Wyle interpreta al Dr. Michael «Robby» Robinavitch, un médico experimentado que lucha por mantener el equilibrio entre las presiones de su vida profesional y personal.

Los ocho capítulos de la primera entrega en el que cada episodio es una hora del día de Michael ‘Robby’ Robinavitch (Wyle), el jefe de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital, bastaron para gustarle al público.

Si bien aún le quedan unos episodios para concluir esta primera temporada, Max no tardó en confirmar una segunda entrega, aunque no confirmó su fecha de lanzamiento.