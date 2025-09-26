The Stranger: un puñado de extraños y unas cuantas grandes canciones salvan a Billy Joel

Fue raro, muy raro, el debut de Billy Joel: Cold Spring Harbor (1971) padeció un error en el proceso de masterización, por lo que las canciones se reproducían ligeramente más rápidas, causando que la voz de Joel fuera medio semitono más alto. Por supuesto que al futuro Piano Man no le gustó nada el error y se peleó para siempre con Artie Ripp, dueño de Family, el sello editor y responsable del error. Aun así, se permitió bromear con el asunto diciendo que su voz sonaba como una de las ardillas de Alvin.



Su reivindicación le llegó rápido al músico nacido en el Bronx neoyorquino: a fines de 1973 editó nada menos que Piano Man, el disco que lo definiría para el resto de su vida. El tema homónimo lo consagró. Su letra narraba las desventuras de un pianista de club nocturno de Los Ángeles, ciudad a la que se había mudado. Si bien la historia era ficticia, el pianista era el propio Billy Joel.



Los siguientes dos discos, Streetlife Serenade (1974) y Turnstiles (1976) no estuvieron nada mal. Pero no pudieron expandir la figura de Billy Joel, tras el éxito de Piano Man.



No era que estaban mal, no. Eran discos de canciones bien hechas, efectivas, pero… pero faltaba algo que pusiera a Billy Joel definitivamente en las grandes ligas de la música popular de su tiempo. Encima, del otro lado del Atlántico, Elton John, el pianoman inglés, le sacaba varios cuerpos de ventaja en eso de rockear con las teclas.



Pero algo más también era cierto: Billy Joel iba por otro lado, uno diferente al de l talentoso Elton J. El neoyorquino se perfilaba como una especie de Bruce Springsteen, pero, en vez de con una guitarra colgada al cuello, sentado en el piano. Solo que tenía que encontrar el modo de demostrarlo.



Y lo encontró, como suele suceder con las grandes obras, en el momento indicado. Editada en octubre de 1977, esa obra fue The Stranger. Se sabe, los grandes discos están hechos de momentos de altísima inspiración, pero no solo de eso. También son necesarios buenos músicos, no una ni dos sino unas cuantas grandes canciones y un gran productor a cargo.



Todas estas partes son necesarias y deben confluir en el tiempo y lugar justos. Y es lo que sucedió con Billy Joel, el productor Phil Ramone y las nueve canciones de The Stranger, pero, sobre todo una, la tercera del lado A: “Just the Way You Are” .



Aunque sobresalen “Movin’ Out (Anthony’s Song)”, “Scenes From An Italian Restaurant” y “Vienna”, una de las más icónicas en la carrera de Billy Joel y la más reproducida del disco en Spotify con casi un millón de clicks, fue la balada “Just the Way You Are” la que finalmente le dio su lugar en la industria del entretenimiento división música popular.



Por supuesto, como suele suceder con los hits, “Just the Way You Are” estuvo a punto de no estar en The Stranger porque Billy Joel no quería que fuera parte de The Stranger. Le parecía una balada mediocre, destinada a sonar en casamientos. No sonaba como el resto del álbum, decía con cierta razón. Phil Ramone, sin embargo, la consideró esencial, por eso decíamos que sin un buen productor no hay gran disco.



Para convencer a Joel de que tenía razón, Ramone llevó a Linda Ronstadt y Phoebe Snow al estudio. “Escucharon la canción y Linda Ronstadt dijo: ‘¿Están locos? ¡Es una canción genial!’”, dijo Joel mucho tiempo después. “Y Phoebe dijo: ‘¡Tienes que incluirla en el álbum!’. Yo pensé: ‘¿En serio?’. No había oído la opinión de ninguna mujer. Y Linda Ronstadt era muy guapa. Dije: ‘¿A Linda Ronstadt le gusta? ¡Vale!’”.

Editado el 26 de septiembre de 1977, “Just the Way You Are” impulsó el éxito de The Stranger y puso definitivamente en carrera a Billy Joel.

