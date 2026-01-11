Timothée Chalamet aspira a la grandeza: “Marty Supreme” puede llevarlo allí

Timothée Chalamet entrecierra los ojos mientras contempla la costa de Manhattan. Faltan pocas horas para el estreno de su nueva película, “Marty Supreme”, pero en este momento está sentado en un tranquilo banco al final de un muelle del West Side. Hace frío y hay nieve en el suelo, pero hay sol y Chalamet, abrigado con una parka, disfruta de la perspectiva que ofrece la ciudad. Para él, es como mirarse a sí mismo.

«Ahora, a finales de mis 20, debería haber todas las razones para decir: ‘Bueno, mi carrera va bien. Voy a empezar a promocionarme’”, dice Chalamet, quien cumple 30 justo después de Navidad. “Pero es como si hubiera cuadriplicado mi objetivo original. He salido de la piscina y he ascendido desde un nivel superior”.

Ese salto de altura es “Marty Supreme”, la hipercinética historia de Josh Safdie ambientada en Nueva York en los años 50 sobre un luchador singular. Chalamet interpreta a Marty Mauser, un chico judío que trabaja en una zapatería y aspira a ser el mejor jugador de tenis de mesa del mundo. El personaje está vagamente basado en un jugador real, Marty Reisman, pero la película refleja igualmente las ambiciones desmedidas de Chalamet y Safdie.

“El regalo de mi vida es este trabajo”, dice Chalamet mientras las gaviotas sobrevuelan. “Quieres honrarlo. No de una manera keynesiana; no sé si es el economista adecuado. No me refiero a capitalismo. O sea: si no asciendes, en cierto modo desciendes. ‘Quien no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo’, la gran cita de Dylan. ¡Qué acertada!

Desde su actuación revolucionaria en “Call Me By Your Name” de 2017, Chalamet ha estado en un camino cada vez más ascendente que pareció alcanzar una culminación cuando, poco después de terminar de filmar “Marty Supreme”, declaró que estaba “en busca de la grandeza” al aceptar el premio al mejor actor del Sindicato de Actores de Cine por su actuación como Bob Dylan en “A Complete Unknown”.

Pero “Marty Supremo” supone un nuevo nivel para Chalamet. Su Marty, lejos de ser un estudio de época, es una imagen borrosa en movimiento. (Para rodar el póster de la película, Safdie cerró dos manzanas, para que Chalamet pudiera estar a toda velocidad). Para hacer realidad sus sueños, Marty recurre a todos los planes desesperados y a toda su fanfarronería.

Es un estafador estadounidense por excelencia, y probablemente sea la actuación que defina la joven carrera de Chalamet. Un año después de haber estado tan cerca, podría ganarle su primer Premio de la Academia. “No es algo que me lleve mucho tiempo”, dice. “Es como si persiguiera un sentimiento”. “Marty Supreme”, que se estrena el 15 de enero en los cines de Argentina, es una gran prueba. A24 invirtió unos 70 millones de dólares en ella, convirtiéndola en una de las películas de mayor presupuesto del estudio independiente.

Para generar expectación, Chalamet ha presentado algunas escenas de riesgo muy al estilo de Marty, incluyendo un vídeo de 18 minutos de una pseudollamada de Zoom sobre la promoción de la película. Safdie y Chalamet se conocieron por primera vez en 2017, en el estreno de “Good Time”, pocos meses antes del lanzamiento de “Call Me By Your Name”. “No sabía nada del tipo. Un agente me dijo que era la próxima gran superestrella. Y eso se escucha mucho de los agentes”, dice Safdie. “Pero daba la sensación de que él lo veía. Y tenía una visión. Tenía una energía especial. Era el Timmy Supremo”.

Safdie le envió a Chalamet un video de jugadores de tenis de mesa de 1948 con la música de “I Have the Touch” de Peter Gabriel. La sugerencia era: “Esta es una película de época contada con un efecto liftado contemporáneo”. Durante años, mientras trabajaba en otros sets de rodaje, Chalamet perfeccionó sus habilidades con el tenis de mesa. “Josh quería que me conectara con una época de mi vida en la que mi audacia era lo único que tenía”, dice Chalamet.

Inmediatamente, se vio reflejado en Marty. “Desde los 14 años, tuve una motivación única”. Safdie y Chalamet estrenan algo casi anatema en los cines esta temporada navideña: una película completamente original, de gran presupuesto y clasificación R, protagonizada por estrellas. Todo apunta a que el público no solo está listo, sino que está deseando verla.

El estreno limitado de “Marty Supreme”, en seis cines, batió récords de taquilla . Se agotaron 92 entradas. “Dije esto cuando fui a LaGuardia (la antigua escuela secundaria) el año pasado: No actúes para otros actores. Actúa para el público real”, dice Chalamet.

“Mientras rodábamos ‘Dune 3’ durante el verano, Denis (Villeneuve) dijo que en algún momento se dio cuenta de que se trataba más de complacer a la gente real. Si observas la estructura empresarial de la industria cinematográfica, cómo se ha ido contrayendo desde los 80, es absurdo centrarse en algo que no sea el público real”. “Me encantaría ver más películas originales”, añade Chalamet.

“Son las más emocionantes. Todas las películas originales que he visto este año me gustan incluso antes de empezarlas. Es una mentalidad completamente nueva, sentir que estamos todos juntos en esto”.

Trayectoria cinematográfica de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet comenzó su carrera cinematográfica con apariciones en Men, Women & Children (2014) y Interstellar (2014), pero su salto definitivo llegó con Call Me by Your Name (2017), dirigida por Luca Guadagnino, papel por el que fue nominado al Oscar a Mejor Actor.

Ese mismo período lo encontró en títulos clave del cine independiente y de autor como Lady Bird (2017), de Greta Gerwig, y Beautiful Boy (2018), donde interpretó a un joven con adicciones, rol que le valió una nominación al Globo de Oro.

En los años siguientes consolidó una filmografía diversa que incluyó El Rey(2019), Mujercitas (2019), La Crónica Francesa (2021) y No Miren Arriba (2021). Su proyección global se afianzó como protagonista de Dune (2021) y Dune: Parte Dos (2024), bajo la dirección de Denis Villeneuve, mientras continuó explorando registros con Wonka (2023) y Un Completo Desconocido (2024) donde interpretó a Bob Dylan.

