Todos los estrenos de Disney+ en mayo: rock con The Beatles, Queen y The Beach Boys, series, y el documental del creador de Los Muppets

Con el nuevo mes llegan varias nuevas poropuestas a la plataforma de streaming Disney+ (que en breve se unirá a Star+). Para este mes promete buenas películas y documentales de rock, como el esperado «The Beach Boys».

Estos son los estrenos de Disney+ de este mes.

LET IT BE (1970)



Estreno: miércoles 8 de mayo

Disponible por primera vez en más de 50 años, LET IT BE es la película original de 1970 del director Michael Lindsay-Hogg sobre Los Beatles. Estrenada en mayo de 1970 en medio del torbellino de la disolución de Los Beatles, LET IT BE ocupa ahora el lugar que le corresponde en la historia de la banda. La película, que en su día se vio desde un prisma más oscuro, sale ahora a la luz gracias a su restauración y a las revelaciones de la docuserie de Peter Jackson, ganadora de varios premios Emmy®, The Beatles: Get Back. Estrenada en Disney+ en 2021, la docuserie muestra la calidez y camaradería del icónico cuarteto, capturando un momento crucial en la historia de la música.

QUEEN: ROCK MONTREAL



Estreno: miércoles 15 de mayo

Queen Rock Montreal es la primera película de un concierto disponible en Disney+ con sonido IMAX ® Enhanced. Presenta a Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en su momento más emocionante. Los conciertos originales, realizados el 24 y 25 de noviembre de 1981, se arreglaron específicamente para filmarse en un largometraje que documentara el espectáculo en vivo. La película fue restaurada para IMAX por Mercury Studios.

THE BEACH BOYS

Estreno: viernes 24 de mayo

THE BEACH BOYS es una celebración de la legendaria banda que revolucionó la música pop y del icónico sonido armonioso que crearon, que personificó el sueño de California y seguirá fascinando a los fans de generaciones venideras.

El documental muestra la historia de la banda desde sus orígenes humildes y presenta imágenes inéditas y entrevistas nuevas con los integrantes de la banda Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks y Bruce Johnston, además de otras celebridades de la industria de la música, entre ellos Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder y Don Was. La audiencia podrá escuchar a Carl y Dennis Wilson en sus propias palabras, ver una nueva entrevista con Blondie Chaplin y escuchar un audio de Ricky Fataar.

Star Wars: Historias del Imperio

Estreno: sábado 4 de mayo. Todos los episodios disponibles.

Star Wars: Historias del Imperio es un viaje de seis episodios al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de dos guerreros con caminos divergentes, ambientados en épocas diferentes. Tras perderlo todo, la joven Morgan Elsbeth navega por el mundo imperial en expansión hacia un camino de venganza, mientras que la antigua Jedi Barriss Offee hace lo que debe para sobrevivir a una galaxia en rápida transformación. Las decisiones que tomen definirán sus destinos.

Doctor Who

Estreno: viernes 10 de mayo con dos episodios. Nuevos episodios todos los viernes.

En esta temporada, Doctor Who acompaña al Doctor (Ncuti Gatwa) y a Ruby Sunday (Millie Gibson) en infinitas aventuras a través del tiempo y el espacio en la TARDIS, una nave que viaja en el tiempo con forma de cabina de policía. Desde el período de la Regencia en Inglaterra hasta futuros devastados por la guerra, el dúo defiende las fuerzas del bien mientras se encuentra con amigos increíbles y peligrosos rivales.

Jim Henson: El hombre y las ideas

Estreno: viernes 31 de mayo

Jim Henson: el hombre y las ideas,dirigido por elganador del Oscar® Ron Howard, el documental es una mirada íntima y sin precedentes de la ilustre y revolucionaria carrera de Jim Henson y de su compleja vida personal. A lo largo de sus 36 años de carrera, Henson creó algunos de los personajes más queridos del mundo, entre ellos los clásicos Muppets, como Kermit y Miss Piggy, y todos los personajes emblemáticos de Plaza Sésamo, como Big Bird, Grover, el Monstruo de las Galletas y Bert y Ernie. Utilizando películas caseras de archivo personal nunca vistas, fotografías, bocetos y diarios personales de Henson, así como entrevistas con quienes mejor lo conocieron, el documental es el retrato definitivo de uno de los creadores más inspiradores e iconoclastas del mundo.

Tráiler