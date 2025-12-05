Twelve Festival en San Martín de los Andes: electrónica, arte y naturaleza

Twelve Festival es un nuevo encuentro de música electrónica que conecta música, arte y naturaleza en uno de los paisajes más imponentes de la Patagonia argentina. La primera edición tendrá lugar este viernes y sábado en San Martín de los Andes, reuniendo a artistas internacionales y nacionales en una experiencia inmersiva al aire libre.



El lineup incluye este viernes a Eelke Kleijn (Países Bajos) y Transformation (Argentina) y el sábado, a Zac (Brasil) y los argentinos Maxi Degrassi, Agustín Giri y Nico Cano.



El proyecto surge como una extensión natural de Twelve Studio, un espacio creativo dedicado a la experimentación sonora y audiovisual. Su espíritu busca trasladar esa energía al entorno natural, generando un diálogo entre el paisaje, la música y el público.

El nombre Twelve representa el pulso del tiempo en la música: doce notas, doce meses, doce horas. Un ciclo completo donde cuerpo, ritmo y entorno se funden en una misma frecuencia.

El festival se desarrollará en un entorno natural único, ubicado entre San Martín de los Andes y Cordones del Chapelco, en plena Cordillera de los Andes. Rodeado de montañas, bosques nativos y lagos, el predio ofrece un escenario que combina la fuerza del paisaje patagónico con la energía de la música electrónica.

A tan solo 18 minutos del centro de San Martín de los Andes en auto, por la Ruta 40 camino a Junín de los Andes, el público podrá acceder fácilmente al lugar buscando “Twelve Festival” en Google Maps, donde ya figura la ubicación oficial del evento.

Los internacionales



Eelke Kleijn es un DJ y productor neerlandés cuya música transita entre el progressive house, el deep house y el melodic techno, con un enfoque elegante y cinematográfico. Su proyección internacional comenzó cuando Nick Warren incluyó su tema “8 Bit Era” en Global Underground: Paris. Desde entonces, lanzó álbumes clave como Naturally Artificial y Untold Stories, y remezcló a artistas como John Legend, Way Out West y Hybrid. Presente en festivales como Mystery Land, Warung y Ultra, Kleijn se distingue por unir la emoción melódica con la precisión técnica, consolidándose como una figura esencial de la electrónica contemporánea.

ZAC es uno de los DJ y productores más importantes de Brasil, con más de 15 años de trayectoria y una sólida presencia internacional. Fundador del sello Fluxo y autor de más de 150 tracks, su música, que transita entre progressive house y melodic techno, acumuló millones de streams y recibido apoyo de artistas como Hernán Cattaneo, John Digweed, Joris Voorn, Solomun y Tale Of Us.

Residente de clubes como Warung Beach Club y habitual en festivales como Warung Day, Universo Paralello y Tomorrowland Brasil, ZAC también es docente en producción musical, donde inspira a nuevas generaciones de artistas.

Transformation es el dúo formado por Manu Rodriguez (DJ) y Ernesto Blanco Fernández (multiinstrumentista). Combinan la energía del club con una visión musical profunda y experimental, desarrollando hybrid sets donde lo analógico se encuentra con lo electrónico. Se presentaron junto a artistas como Sasha, Henry Saiz, Brina Knauss, Juan Hansen y Soundexile. Entre sus lanzamientos destacan “A Bit More” — con remixes de Facundo Mohrr y Valentín Huedo— y “Attention”, editados en Bar25 e

ILINX Electronics.

Maxi Degrassi es un DJ y productor con base en Buenos Aires, su sonido combina influencias del deep house y el indie. Con lanzamientos en sellos como All Day I Dream, Get Physical Music y Trybesof, consolidó una trayectoria internacional que lo llevó a presentarse en Ibiza, Barcelona, Ámsterdam, San José, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres. Residente de Desert In Me y Savage, compartió cabina con artistas como Lee Burridge. Es una de las figuras más representativas de la nueva generación de la

electrónica argentina.



Agustín Giri es un DJ y productor argentino de Mar del Plata, con reconocimiento local e internacional. Tocó en clubes emblemáticos como Mute Club, Crobar, The Bow, Only Club y GAP, y realizó giras por Alemania, España, Dinamarca, Dubái, México y Turquía.

Publicó en sellos como Innervisions, Nervous, Stil Vor Talent y TAU. Actualmente lidera el proyecto Amancay junto a 13 artistas y colabora con el sello Rummel, consolidándose como un artista en constante evolución.

Nico Cano es un DJ y productor oriundo de Bariloche, reconocido como una de las figuras más destacadas del sur argentino. Con una trayectoria que supera los 25 años, su propuesta transita con fluidez del downtempo al techno, explorando diversas vertientes del house. Ex residente de MUTE y actual gestor de un club en el Cerro Catedral, tocó en más de diez países y compartió cabina con referentes internacionales como John Digweed, Miss Monique y Cuartero, consolidando una carrera que combina experiencia, versatilidad y proyección global. En 2012 fundó Ciclic, una de las productoras más importantes de la Patagonia Argentina.