Úlichen, el nuevo libro de la poeta neuquina Silvia Mellado

Úlichen, de la poeta neuquina Silvia Mellado, es, en palabras de su autora, una gran conversación con textos que van de producciones preoccidentales, como Dioses y hombres de la incaica Huarochiri, pasando por los diarios de Colón, las crónicas y dibujos de Waman Poma, a la poesía actual de Mary Oliver. Una apuesta, desde la imaginación poética y política, que intenta inquirir la linealidad colonial de la historia. La memoria del territorio, el anacronismo como montaje de tiempos y situaciones, que iluminan el presente, que fulgura en nuestra actualidad marcada por la diferencia, el extractivismo, la desigualdad.



Pero Úlichen es también el deseo concretado de Aixa Rava, escritora, editora y creadora de la editorial patagónica Tanta Ceniza, y de la propia Silvia Mellado. “Con Aixa teníamos pendiente hace mucho tiempo la idea, la intención, de publicar poesía escrita por mí en Tanta Ceniza”, cuenta Silvia en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.



En 2024, esa idea comenzó a tomar forma cuando Mellado envió a la editorial un borrador de Úlichen, ya con ese título y gran parte de los poemas que finalmente quedaron. “Hubo varios intercambios y trabajo conjunto que ayudó en las decisiones del libro, reordenamiento de poemas, versos que quedaron afuera”, resume la poeta nacida en Zapala.

Úlichen, de Silvia Mellado, forma parte de la colección Piel de las arenas de Tanta Ceniza Editora



Editado finalmente en septiembre de este año, un mes por demás especial para la poesía neuquina como bien (nos) recuerda la última página del libro, porque “es el mes en el que Irma Cuña y Macky Corbalán se fueron con sus versos a otra parte”, Úlichen es un viaje poético en el tiempo y el espacio. Un viaje que se desplaza hasta el territorio que habita el pueblo selknam para luego regresar al suelo mapuche.

Cantos Limayo (Espacio Hudson y Fundación Oscar Sarhan para la Cultura) obtuvo en 2021 el primer Premio Nacional de Poesía Storni.



En palabras de su editora Aixa Rava: «(Úlichen) nos abre a las costumbres, prácticas y ritos que las lenguas traen desde antes de los tiempos de Puerto del Hambre, y rememora también los tiempos del desposeimiento, las enfermedades, la devastación. Cada poema aviva las voces de las mujeres que cuentan de la ceremonia expropiada del Hain, de las estratagemas de supervivencia -‘No reveles nunca tu verdadero nombre y, / si lo haces, / encárgate de que lo pronuncien mal’- de las historias de amor, de afán de conocimiento, de destierro, de ilusión y esperanza, de padecimientos y muerte. Los buscadores de los tesoros de la Tierra llegan, arrasan, destruyen, se quedan, pero son ellas, las niñas solitarias, las madres que tejen, que montan, que crían, las que con ‘un hilo de voz […] / demasiado fino / para palabra’”.



Mellado destaca que “el libro como tal, con las ilustraciones de María Alicia Favot y el trabajo de diseño, se completó, se hizo libro, una vez que salió de imprenta. La ilustración de tapa, el cuidado en la selección de las ilustraciones y dónde están ubicadas dan una unidad de obra y creo que hacen que los poemas ‘brillen’ distinto”.

Una historia de Úlichen



Úlichen es una experiencia de lectura poética fascinante en el que la sensibilidad de Silvia Mellado para elegir sus propias palabras se combinan con otras palabras de otros textos tan disímiles como pueden serlo los Comentarios reales de los Incas, de Inca Garcilaso de La Vega; el Diario de abordo, de Cristóbal Colón; las poéticas de Alfonsina Storni y Gabriela Mistral; y una letra de Los Redondos.



“Son poemas que, algunos de ellos, los empecé a escribir con un impulso que no tenía que ver con el destino del libro, pero sí sucedió que, cuando empezó a aparecer un tema en común o algo que los unía, empezaron a tomar una forma de conjunto. Esto fue antes de pensar este libro como tal, con este título”, cuenta Silvia Mellado. “Hay poemas que nacen, que los voy haciendo y después veo que se conectan con otros y ahí es donde empieza a aparecer la idea o la intención de obra o de libro”.

Una de las direcciones es la relación que se puede establecer desde la poesía con las memorias de los territorios, con historias no hegemónicas”. Silvia Mellado



Los orígenes de estos poemas finalmente reunidos en Úlichen fueron, destaca Mellado, “ciertas preocupaciones que van apareciendo, más que temas en sí, ciertas ocupaciones o ciertos impulsos de escritura que necesariamente se van conectando -en los textos se ve-, pero que por ahí al principio no son del todo deliberados o conscientes. Acá hay, por lo menos cuando yo me alejo y veo el conjunto, una insistencia en pensar las memorias, en tender redes con estas otras memorias solapadas o que están de modo distinto en las narrativas coloniales. La insistencia en pensar voces femeninas, por ejemplo. Al principio aparecen, o sea, escribo y después reconozco tal vez esos impulsos e intenciones o direcciones que van a marcar la llegada a un libro”.

Pantano seco, editado en 2014 por Ediciones con dobleZ, sumó una segunda edición en 2022.

P: ¿Qué inquietudes querías contar en estos poemas?

R: Creo que una de las direcciones es la relación que se puede establecer desde la poesía con las memorias de los territorios, con historias no hegemónicas, con el contrasentido, con esos lugares que se pueden disputar desde una imaginación política, por ejemplo.

P: Son todas voces femeninas, ¿no? Y no son todas las mismas, tampoco.

R: Hay una voz colectiva, por ejemplo, de mujeres, que podemos pensar que son esas mujeres anteriores a los desembarcos de Occidente. Luego hay juegos, por ejemplo, con diccionarios del 1700, con un diccionario en particular: Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias Orozco. Son poemas que juegan un poco con la relación entre poema y definición.

P: Aparecen otros pueblos originarios en los poemas, no sólo los patagónicos. Mencionás a Motezvma, a Hernán Cortés. Abarcas todo el devenir de los pueblos originarios de América. No solo los nuestros.

R: Ahí hay una fuerte presencia de Perú, de la memoria andina peruana. Que ahora es Perú, pero que es la memoria inca, quechua. A través de, por ejemplo, Dioses y Hombres de Guarachirí, que es un texto muy antiguo. Esa memoria territorial no es solo el sur, sino que es un amplio territorio que sería América Latina, ¿no?

No reveles nunca tu verdadero nombre y, / si lo haces, / encárgate de que lo pronuncien mal» Fragmento de Úlichen, de Silvia Mellado.

P: Y tampoco hay una ubicación temporal, no sucede en un tiempo histórico, ¿no?

R: Eso me gusta. Porque si yo intelectualizo ahora esto, ahí hay una fuerte apuesta al anacronismo. El anacronismo como en tantos montajes de tiempo que solapa el presente con el futuro, porque ahí hay un pasado que se vuelve futuro y que nos está diciendo todavía una realidad actual, como son esas improntas coloniales con las que todavía cargamos.

Hay una acción bastante deliberada de solapar los tiempos, pero en términos de montajes anacrónicos, ¿no? Para ir un poco en contra de esa linealidad occidental de la historia, una linealidad colonial.

P: ¿Cómo pensaste los poemas al escribirlos? Porque no tienen título, por ejemplo, es como que uno avanza en las páginas de corrido. Se complementan con las ilustraciones, que por funcionan como corte, como pausa

R: Puede ser también que operan como una larga conversación, y tienen así una unidad y un desarrollo, entonces los apartados tal vez dan cuenta de momentos, pero que al mismo tiempo se interrelacionan. Podríamos pensar que ahí hay una larga conversación, que no necesita tal vez introducciones desde los títulos.

P: ¿Por qué elegiste Úlichen como título?

R: El título es una palabra que encontré leyendo Fin de un mundo. Los Selknam de Tierra del fuego, de Anne Chapman, una discípula de Levi-Strauss que entrevistó por mucho tiempo a Lola Kiepja. En sus escritos ella dice que Lola cuando le agradaba cómo habían quedado grabados los cantos o incluso en momentos en que Anne la peinaba y charlaba y le gustaba el peinado que Anna le había hecho y se miraba en el espejo, decía esta palabra como mostrando agrado: úlichen.

Es una palabra que nunca sabremos bien cómo tal vez la hubiese escrito Lola, y tal vez pueda hacer hasta un equívoco, pero me gustó tomarla pensando en esta dimensión de alegría, de celebración, aún en momentos tremendos, como son a veces, o podrían considerarse a veces, la charla entre estos supuestos informantes y los antropólogos, porque todos estos contactos violentos y contradictorios tienen muchas facetas, muchas caras. Por un lado, podemos pensar a Anne Chapman como ‘qué bueno que grabó los cantos de Lola’ y gracias a esas grabaciones escuchamos su voz; pero, por otro lado, también se la puede ver como este exponente de quienes llegaban a extraer esa sabiduría y la transformaban en otra cosa.

Y un poco como también se instaló a partir de algunas cuestiones de Anne Chapman, como que Lola era la última, cuando no es la última, cuando no fue la última Lola. Entonces eso hace que pensemos también otra vez a los pueblos preexistentes, a las naciones preexistentes como algo ya extinto. Es también ahí meternos tal vez desde la poesía o con esta imaginación poética en estas contradicciones, en estas zonas.

Silvia Mellado

Nació en Zapala, en 1977. Es Dra. en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora de la UNCo, e Investigadora Adjunta de CONICET.

Publicó Celuloide (EDULP, 2005), Acetato (EDUCO, 2009), moneda nacional (edición de la autora, impresa en perfiles de petróleo, 2012 y 2013), Pantano seco (Ediciones con dobleZ, 2014, con segunda edición en 2022), La ficción de la poesía (Espacio Hudson, 2019).

En 2021 obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía Storni con Cantos limayos (Espacio Hudson y Fundación Oscar Sarhan por la Cultura, 2022). Integra, entre otras, las antologías Lof sitiado. Homenaje poético al pueblo mapuche de Chile (ed. Jaime Luis Huenún, LOM, Chile, 2011), Atlas de la poesía argentina II (EDULP, 2019) y Nuestramérica es un verso. Antología poética 1868-1989 (Fondo de Cultura Económica, Perú, 2022).

Entre sus publicaciones académicas se encuentra La morada incómoda. Estudios sobre poesía mapuche: Elicura Chihuailaf y Liliana Ancalao (FADECS-UNCOMA, 2014

María Alicia Favot

Nació en Bahía Blanca, en 1957. Transitó los caminos de la docencia, el derecho, la plástica y la escritura. En la actualidad, ilustra y escribe para la revista Ardea y para la editorial Tanta Ceniza.

Expuso en muestras individuales y colectivas en Argentina y Estados Unidos. La distinguieron con la “Perla de Mar” en el ciclo “Arte Contemporáneo” del Museo del Hombre del Puerto de Mar del Plata. Nada que nos ilumine es su primer libro de cuentos, publicado por Factotum Ediciones (2023).