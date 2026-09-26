«Villa California», la obra roquense producida por el Teatro Cervantes: una celebración del acontecimiento teatral

Todo aparenta normal en “Villa California”. Aunque aparentar y normalidad son términos relativos que se llevan bien hasta que no. En este barrio cerrado que es “Villa California”, una reunión entre vecinos se ve(rá) alterada por un episodio inesperado. Muy inesperado. Y lo que comienza como una situación cotidiana deriva en una cadena de conflictos que pone en crisis la aparente armonía de la comunidad.



“Villa California”, la puesta en escena roquense con un gran elenco local dirigido por Nicolás Caminiti, está a punto de estrenar. Será este viernes, a las 20.30; y el sábado, a las 20; en Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca).



La obra es una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro, en el marco del programa TNC Produce en el país. Esta particularidad no menor por cierto le permitió al director un nivel de producción muy por encima a lo que está habituado el teatro independiente. Al punto que el elenco y el resto del equipo trabajó en la puesta durante seis horas por día, de lunes a viernes, durante los últimos dos meses.



El elenco conformado por Laura Raiteri, Daniel Corrales, Macarena Laciar, Emiliano Sánchez y Juan Rolón surgió de una serie de audiciones de la que fueron parte más de setenta actores y actrices en junio pasado.

Una experiencia presencial



“Es un grupo de vecinos atravesados por pequeñas disputas de la vida cotidiana, sospechas, deseos, conflictos,… eso sería en términos argumentales ‘Villa California’”, dice Nicolás Caminiti sobre la dramaturgia de la obra escrita por Gonzalo Quintana. Casi como sacándose de encima el asunto porque en realidad le interesa decir otra cosa de la obra.

El elenco. Emiliano Sánchez y Juan Rolón, Laura Raiteri, Daniel Corrales y Macarena Laciar.



“Lo que está sucediendo en estos ensayos, y que es un poco lo que nos viene a traer el teatro, es que ‘Villa California’ es un acontecimiento”, dice el director. “Es un acontecimiento en términos de que la gente va a tener que salir de su casa, venir a un lugar, estar adentro de un teatro durante una hora y media, no tocar el celular y presenciar una obra que empieza y termina. Hoy estamos muy acostumbrados, en términos de consumo cultural, a poder parar, a rebobinar, a ver un pedazo un día, un pedazo otro. Y el teatro, a través de ‘Villa California’ en nuestro caso, nos propone reencontrarnos con ese otro formato de consumo cultural, que tiene que ver con el acontecimiento que está sucediendo en vivo y en directo, y que yo voy a estar sentado con otras personas al lado, que no conozco. Y me parece que hoy me interesa darle más valor a esa situación que al argumento dramatúrgico de la obra”.

«Villa California»: estar en la ficción



La obra se propone algo más: que el público logre ser parte de ese universo escénico y dramático que propone “Villa California”. “La escenografía, el vestuario, la iluminación, la música, los actores y actrices, todo lo que compone la totalidad del dispositivo escénico, va a generar un atractivo desde lo visual”, se entusiasma Caminiti. “Con un apoyo del Teatro Nacional Cervantes, pudimos construir un universo que colabora muchísimo para entrar perceptivamente, para que los espectadores entren en ese universo de Villa California”.



“Me parece que también eso es interesante del teatro, y creo que en Villa California lo vamos a poder lograr, que es que una vez que la gente ingrese a la sala, va a encontrarse con un universo distinto, con una puesta en escena, con una escenografía que los va a invitar a trasladarse a ese lugar, a esa casa de Villa California, que está en algún lugar de la Patagonia, y a ese día de calor, a ese momento en que llegan los vecinos, hay una música que va a acompañar todo ese universo, que nos va a hacer que sensorialmente no sea únicamente la actuación, sino que todo el dispositivo en conjunto va a operar para que nuestra cabeza y nuestras percepciones puedan ser parte de ese mundo que se intenta construir ahí”.

Nicolás Caminiti, director teatral.



La idea que subyace es la de romper con que lo que está sucediendo ahí es una ficción, sino que podamos entrar tanto en esa historia que la entendamos como una realidad paralela, no como un momento de ficción donde están los actores ahí y eso no está sucediendo, sino que es tanto el nivel de verdad que atraviesan esos actores y el dispositivo escénico, que se transforma en una realidad posible, yo lo que veo ahí está sucediendo, y a esos actores les está pasando eso, y me parece que vamos a lograr eso en El Espectador, que se sienta realmente inmerso en ese universo de Villa California.

P: ¿Cómo fue el trabajo de ensayo hasta llegar a estos días previos al estreno?

R: Realmente muy intenso, muy exigente, calculá que nosotros durante dos meses, tiempo que va a concluir con el estreno, fueron meses de ensayo de lunes a viernes, de cinco o seis horas por día. Entonces, realmente nosotros como creadores de Villa California, ingresamos realmente en una realidad medio paralela, porque de repente nuestras vidas se empiezan a trastocar muchísimo. Ese nivel de exigencia y de vorágine de trabajo que te propone este tipo de producciones, hace que uno realmente entre en ese universo de Villa California de una manera mucho más salvaje porque estamos todo el tiempo en este modo de creación.

P: ¿Cómo les resultó esta experiencia de trabajar una puesta con los recursos de producción que les permitió el programa del Cervantes?

R: Como director, yo me siento que, tanto en la ocasión anterior con Golondrina Soledad y en esta, que mi nivel de aprendizaje es inmenso, digo, yo aprendo cosas trabajando con otra gente, trabajando con este nivel de producción, con la exigencia que pone el Cervantes, con la autoexigencia que uno tiene también, cuando se siente que le están dando mucho apoyo económico, de producción.

Yo me quedo con mucho aprendizaje que después sí se puede volcar al teatro independiente, que no tiene que ver, obviamente, con el nivel de producción económico, pero sí con profesionalizar la práctica, yo me siento un director mucho más profesional una vez que me atravesaron estas condiciones de trabajo, aprendí cosas, entendí ciertos niveles de producción, y bueno, después uno tiene que poder eso matizarlo y trasladarlo al teatro independiente.

«Villa California»: ficha técnica y funciones

Elenco

Miguel: Daniel Corrales

Tere: Macarena Laciar

Alba: Laura Raiteri

Negro Varela: Juan Rolón

Carlos: Emiliano Sánchez

Mediadora pedagógica local: Lilén Quintín

Producción local: Soledad González

Asistencia de dirección: Sofía Romano.

Dirección: Nicolás Caminiti

Composición y diseño sonoro: Marcelo Chorus.

Maquillaje y peinado: Julieta Ledesma.

Realización de muñeco: Silvina Mañueco.

Diseño de iluminación: Mariano Catriel Herrera.

Diseño de vestuario: Diego Borbalás.

Diseño de escenografía: María Fernanda Bohigues.

Funciones de octubre

Viernes, a las 20:30.

Sábados, a las 20.

Domingos, a las 20.

En Sala 2 de Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca)