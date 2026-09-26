Migue Granados contó cómo bajó más de 20 kilos a los 40 años: “Me pasé al déficit calórico y sumé fuerza cuatro veces por semana”

Migue Granados suele hablar con naturalidad sobre su relación con su cuerpo y, durante los últimos meses, su cambio físico llamó la atención de sus seguidores. Ante los comentarios sobre la rapidez con la que habría logrado bajar más de 20 kilos, el conductor aclaró que se trató de un proceso que comenzó hace más de un año.

“Empecé en julio del año pasado”, explicó, para remarcar que el cambio no se produjo en poco tiempo.

Migue Granados contó cómo cambió su alimentación y entrenamiento

El conductor de Olga relató que antes de encontrar una rutina que le funcionara atravesó diferentes experiencias.

“Primero dieta keto y caminata. Después la keto no me funcionó más y me hizo subir el colesterol”, contó.

Luego explicó cuál fue la estrategia que adoptó: “Me pasé al déficit calórico y sumé fuerza cuatro veces por semana”.

De esta manera, Granados atribuyó su transformación a un proceso sostenido de cambios en la alimentación y la actividad física, acompañado por entrenamiento de fuerza.

También se realizó un implante capilar

El cambio de imagen de Migue Granados no estuvo relacionado solamente con su peso. En los últimos días, el conductor también llamó la atención por un implante capilar.

Su nuevo look generó comentarios entre los seguidores de Soñé que volaba, el programa de Olga. Uno de los usuarios le preguntó directamente en redes: “¿Qué cara… se hizo en la cabeza Migue?, jaja?”.

El propio Granados respondió con el humor que lo caracteriza: “No levantes la perdiz amigo, jaja jugala de queruza, hermano”, dando a entender que el comentario hacía referencia al procedimiento capilar.

Migue Granados negó haber usado Ozempic

Otro de los rumores que surgieron alrededor de su transformación estuvo relacionado con el uso de Ozempic, un medicamento que también ganó popularidad por su asociación con la pérdida de peso.

A través de una historia publicada en su cuenta personal de Instagram, Granados negó haberlo utilizado.

“Jamás. Si así fuese lo rebancaría, incluso públicamente. Me lo han recomendado, pero no me animé”, respondió entre risas.

Así, el conductor explicó que su cambio físico comenzó en julio del año pasado y que, según su propio relato, estuvo acompañado por modificaciones en su alimentación y la incorporación de entrenamiento de fuerza cuatro veces por semana.