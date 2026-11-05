X-Men busca un nuevo Wolverine: el famoso actor que podría reemplazar a Hugh Jackman

Marvel Studios prepara una nueva etapa para los X-Men y uno de los grandes interrogantes es quién se pondrá en la piel de Wolverine, el personaje que Hugh Jackman convirtió en un ícono del cine de superhéroes. Mientras avanza el proyecto, comenzaron a circular nombres de actores que podrían integrar la nueva generación de mutantes.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el futuro de Wolverine volvió a generar expectativas entre los seguidores de la franquicia. Uno de los nombres que aparece en las versiones recientes es Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, aunque todavía no existe una confirmación oficial de Marvel sobre su incorporación.

Jeremy Allen White, el actor que suena para convertirse en el nuevo Wolverine

El nombre de Jeremy Allen White comenzó a ganar fuerza después de que trascendiera una posible reunión con Marvel Studios.

De acuerdo con información publicada por el periodista especializado Jeff Sneider, el actor habría mantenido un encuentro para conversar sobre una participación en la próxima película de X-Men.

La versión señala que podría tratarse inicialmente de un papel pequeño, con posibilidades de adquirir mayor protagonismo en futuras producciones.

Sin embargo, no se confirmó que el personaje ofrecido sea Wolverine, por lo que la posibilidad continúa siendo una especulación.

White alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Carmy Berzatto en The Bear y también protagonizó The Iron Claw, una película para la que realizó una importante preparación física.

Su trayectoria y su popularidad lo convirtieron en uno de los nombres que más interés despiertan entre los fanáticos de Marvel.

¿Hugh Jackman dejará definitivamente de interpretar a Wolverine?

Durante más de dos décadas, Hugh Jackman fue el rostro de Wolverine en las películas de X-Men.

El actor australiano interpretó por primera vez al mutante en el año 2000 y regresó en distintas entregas de la franquicia.

Aunque su despedida parecía definitiva después de Logan, estrenada en 2017, volvió a ponerse las garras de adamantium en Deadpool & Wolverine, junto a Ryan Reynolds.

Ahora, con el desarrollo de una nueva película de los mutantes, crece la expectativa por conocer si Marvel elegirá a otro actor para interpretar al personaje.

Por el momento, no existe un anuncio oficial sobre el futuro de Jackman ni sobre quién podría reemplazarlo.

Los actores que aparecen vinculados a la nueva película de X-Men

Además de Wolverine, la nueva producción despierta interés por la elección de los personajes más importantes de la historia.

Entre los nombres asociados al proyecto aparecen:

Sadie Sink: vinculada con Jean Grey.

vinculada con Jean Grey. Kit Connor: relacionado con Cyclops.

relacionado con Cyclops. Christopher Abbott: asociado al Profesor Charles Xavier.

asociado al Profesor Charles Xavier. Adam Driver: mencionado para interpretar a Mister Sinister.

mencionado para interpretar a Mister Sinister. Samara Weaving: vinculada con Emma Frost.

vinculada con Emma Frost. Inde Navarrette: relacionada con Rogue.

relacionada con Rogue. Asa Germann: asociado con Angel.

También surgió una novedad alrededor de Ben Wang, protagonista de Karate Kid: Legends, quien estaría en conversaciones para interpretar a Bobby Drake, conocido como Iceman.

El posible fichaje fue informado por medios especializados de Hollywood, aunque las negociaciones todavía no se encuentran cerradas.

Cuándo se estrenará la nueva película de X-Men

La nueva película de X-Men estará dirigida por Jake Schreier, realizador de Thunderbolts, y formará parte de la próxima etapa del Universo Cinematográfico de Marvel.

El proyecto apunta a presentar una nueva generación de mutantes y renovar una de las franquicias más populares del cine de superhéroes.

El estreno está previsto para 2028, aunque todavía quedan detalles por confirmar sobre la historia y la participación de algunos personajes.

Mientras tanto, la elección del próximo Wolverine continúa siendo uno de los mayores interrogantes de Marvel.

La gran pregunta es si Jeremy Allen White terminará heredando las garras de Hugh Jackman o si el estudio sorprenderá con otro nombre.