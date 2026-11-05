Rating del miércoles: MasterChef Celebrity enfrentó a Ronnie Wood en Otro día perdido y hubo un claro ganador

La televisión argentina vivió una noche de fuerte competencia este miércoles 4 de noviembre, cuando MasterChef Celebrity, el exitoso reality de Telefe conducido por Wanda Nara, se enfrentó a una de las grandes apuestas de El Trece: la visita de Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini.

La expectativa era alta por la presencia de una figura internacional, pero los números terminaron favoreciendo ampliamente a Telefe. Según las mediciones de Kantar IBOPE difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, el certamen gastronómico superó los 13 puntos de promedio, mientras que el ciclo de Pergolini logró una de sus mejores marcas de la temporada.

Rating del miércoles 4 de noviembre: cuánto midieron MasterChef Celebrity y Otro día perdido

La competencia por la audiencia tuvo un ganador contundente.

MasterChef Celebrity alcanzó un promedio de 13 puntos de rating y llegó a un pico de 13,6, consolidándose como el programa más visto de la noche.

Por su parte, Otro día perdido registró un promedio de 5,7 puntos y un máximo de 6, impulsado por la esperada entrevista al músico británico.

De esta manera, el reality de cocina consiguió una diferencia de 7,3 puntos de promedio sobre su competidor directo.

Aunque no logró acercarse a los números de Telefe, el programa de Mario Pergolini consiguió una de sus mediciones más destacadas desde su estreno.

Ronnie Wood sorprendió a Mario Pergolini en Otro día perdido

La visita de Ronnie Wood fue uno de los acontecimientos televisivos más comentados de la jornada.

El histórico integrante de los Rolling Stones conversó con Mario Pergolini sobre su extensa trayectoria musical, sus experiencias sobre los escenarios y distintas anécdotas de su vida.

La entrevista, que contó con traducción en tiempo real, también tuvo un momento especial cuando Wood se sumó a Rada y su banda para tocar la guitarra, ante la ovación del público presente.

El músico se encuentra en Argentina para realizar presentaciones en Buenos Aires y Rosario, y aprovechó su visita para participar del ciclo de El Trece.

MasterChef Celebrity volvió a liderar con un desafío especial

Mientras tanto, MasterChef Celebrity mantuvo su liderazgo con una nueva gala en la que los participantes debieron demostrar sus habilidades culinarias.

La consigna estuvo inspirada en las Salinas Grandes y tuvo a la sal como protagonista. Los famosos debieron preparar una proteína cocida a la sal, acompañada por una guarnición y una salsa.

Durante la jornada, Campi, Mike Amigorena, Sebastián Presta y Marta Fort consiguieron subir al balcón.

En cambio, Karina Mazzocco, Julieta Poggio, Luck Ra, Nazareno Casero, Julieta Nair Calvo y Luciana Geuna recibieron el delantal gris y quedaron comprometidos para la siguiente instancia.

La gala volvió a demostrar el atractivo del formato gastronómico, que se mantiene entre los contenidos más vistos de la televisión abierta.

Telefe sigue dominando el prime time, pero Pergolini mejoró sus números

Los resultados del miércoles confirmaron una tendencia que se repite desde el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity: el programa de Wanda Nara continúa liderando el horario central.

Sin embargo, la visita de Ronnie Wood permitió que Otro día perdido mejorara su rendimiento habitual, que suele ubicarse alrededor de los cinco puntos.

La diferencia entre ambos programas sigue siendo importante, aunque la apuesta de El Trece por invitados internacionales demostró que puede generar interés y elevar la audiencia del ciclo de Pergolini.