La visita de León XIV genera un boom de reservas y podría mover US$ 270 millones

La visita del papa León XIV moviliza a miles de fieles y dispara las búsquedas de alojamiento en Argentina y Uruguay.

La llegada del papa León XIV a la Argentina despertó un movimiento turístico que ya se refleja en las plataformas de alojamiento. Luján y Córdoba, dos de las ciudades incluidas en el recorrido, registraron fuertes subas en las búsquedas de hospedaje, con incrementos que superan el 500% y el 400%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior.

Los datos surgen de un relevamiento de Airbnb, que muestra cómo un acontecimiento religioso de alcance internacional también puede impulsar viajes, estadías y desplazamientos dentro del país.

Luján y Córdoba, entre los destinos más buscados

Luján encabeza el crecimiento de las consultas de alojamiento, con un aumento superior al 500% interanual. La expectativa por la visita del pontífice moviliza a fieles que buscan estar presentes durante una de las últimas actividades de su recorrido por el país.

Córdoba también experimentó un salto significativo, con un incremento del 400% en las búsquedas respecto del mismo período de 2025. Según el cronograma difundido, León XIV visitará esa provincia el 10 de noviembre y llegará a Luján el día 11.

La demanda tiene un fuerte componente nacional: más del 40% de las personas que buscan alojamiento son argentinas. Entre los viajeros internacionales se destacan los brasileños, que representan el 20%, seguidos por los estadounidenses, con el 10%, y los chilenos, con una participación inferior al 10%.

Otra característica del movimiento es el predominio de los viajes compartidos. Más del 70% de las búsquedas corresponde a grupos de adultos, sin menores. Dentro de esa tendencia sobresalen las estadías en pareja, con un crecimiento superior al 40%, y los grupos de tres o más adultos, que aumentaron un 20%. Los viajes familiares representan más del 10% de las consultas.

La visita del Papa podría generar hasta US$ 270 millones

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que la visita podría generar un movimiento económico de hasta 270 millones de dólares en el país, impulsado por el desplazamiento de millones de fieles durante las celebraciones y los encuentros apostólicos.

La proyección contempla el gasto de alrededor de 3 millones de visitantes durante al menos una jornada, con impacto en hotelería, alquileres temporarios, gastronomía, transporte y comercio minorista. La expectativa es que el movimiento alcance tanto a las grandes ciudades como a los establecimientos y prestadores de servicios de las localidades que recibirán peregrinos.

«Es difícil precisar con exactitud, pero habrá un gran derrame en distintos rubros: hotelería, alquileres temporarios, gastronomía y comercio minorista», anticipó Ricardo Diab, presidente de CAME.

Como antecedente, el paso del Pontífice por España, entre el 6 y el 12 de junio, generó un impacto económico estimado en 140 millones de euros y contribuyó a la creación de 3.080 puestos de trabajo, según un estudio de Ernst & Young encargado por la Iglesia.

Los asuetos y su efecto en la actividad económica

La visita también modificará el calendario laboral de noviembre. El Gobierno nacional dispuso jornadas de asueto vinculadas con la llegada del Pontífice, con diferencias según la jurisdicción:

Lunes 9 de noviembre: asueto en todo el país.

Martes 10 de noviembre: asueto en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: asueto en la provincia de Buenos Aires.



El movimiento también llega a Uruguay

El interés por seguir el recorrido del papa no se limita a las ciudades argentinas. Del otro lado del Río de la Plata, Montevideo y Paysandú también registraron un aumento de consultas de alojamiento por parte de viajeros argentinos.

Según Airbnb, las búsquedas para hospedarse en ambas ciudades uruguayas crecieron casi un 200% interanual. La Ciudad de Buenos Aires aparece como el principal punto de origen de esas consultas.

Desde la plataforma señalaron que este movimiento refleja cómo los grandes acontecimientos culturales y religiosos pueden impulsar la movilidad de personas y generar oportunidades para las comunidades que reciben visitantes.