Murió Alan Jones, leyenda australiana de la Fórmula 1: fue campeón mundial con Williams en 1980

El mundo del automovilismo está de luto. Este 5 de noviembre se conoció la muerte de Alan Jones, la leyenda australiana de la Fórmula 1 recordado por ganar el título en 1980, pero también por su fuerte enfrentamiento con Carlos Reutemann en la escudería Williams.

Jones tenía 80 años y según comunicó su esposa, Amanda Butler-Davis, falleció tras padecer una breve enfermedad.

La muerte de Alan Jones: así lo despidió la F1 y Williams

Desde la Fórmula 1 se emitió un comunicado lamentando la pérdida del piloto australiano Alan Jones, campeón del mundo en 1980 con Williams.

Nacido el 2 de noviembre de 1946 en Melbourne, debutó en la categoría en el Gran Premio de España de 1975 a bordo de un Hesketh 308B. Conocido como «Jonesy», el expiloto tuvo una extensa trayectoria en la que compitió para Surtees, Beatrice Lola, Hill y Shadow -escudería con la que alcanzó su primer triunfo en el GP de Austria de 1977-. Sin embargo, su nombre quedó grabado principalmente junto a Williams.

Con esta estructura firmó el primer podio del equipo en Watkins Glen (1978) y su primera pole position en Silverstone (1979). En la temporada 1980 conquistó cinco de las catorce competencias y se transformó en el segundo campeón mundial australiano de la historia. De hecho, once de sus doce victorias en la máxima categoría fueron defendiendo estos colores.

Se retiró definitivamente de la F1 en 1986, para luego iniciar una exitosa segunda etapa como comentarista y locutor en su país natal.

Foto: formula1.com

Tras conocerse la muerte del excampeón mundial, el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, declaró: «Me entristece profundamente el fallecimiento de Alan Jones, una verdadera leyenda de nuestro deporte y un piloto extraordinario. Alan fue un competidor formidable, un líder nato y un ícono que inspiró a generaciones de aficionados, especialmente en su querida Australia».

Por su parte, el equipo Williams emitió un comunicado donde tras lamentar el fallecimiento, recordó que Jones «fue fundamental para que Williams sea lo que es hoy, formando un vínculo extraordinario con Frank Williams y Patrick Head para convertirnos en nuestro primer Campeón Mundial de Pilotos en tan solo nuestra cuarta temporada en la Fórmula 1. Marcó la pauta para los campeones de Williams: un piloto rápido e implacable con mentalidad de retador, que amaba el automovilismo y le dedicó su vida. Es un verdadero ícono australiano y una leyenda de Williams, y lo echaremos mucho de menos. Enviamos nuestro cariño y nuestras condolencias a la familia Jones y a todos sus amigos».