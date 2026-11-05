Crisis en Paraguay: intervinieron Ueno Bank y piden prisión preventiva para uno de sus principales accionistas

Los directivos de Ueno Bank fueron trasladados a la Fiscalía de Paraguay bajo un fuerte operativo de seguridad, después de entregarse a las autoridades. (EFE)

La Fiscalía de Paraguay pidió este miércoles la prisión preventiva para Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principal accionista de Ueno Bank, la entidad que fue intervenida y cerrada por el Banco Central por problemas de solvencia. Para los otros siete directivos detenidos solicitó el arresto domiciliario.

El pedido se conoció después de que los ocho ejecutivos comparecieran ante el Ministerio Público. Según informó el diario paraguayo ABC Color, tres de ellos se abstuvieron de responder las preguntas de los fiscales.

Ueno Bank: las operaciones financieras que derivaron en 27 imputaciones

La crisis de Ueno Bank comenzó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el cierre de la entidad. La decisión se tomó después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa.

El caso involucra a 27 personas imputadas por presuntas irregularidades financieras. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, las operaciones investigadas se realizaron entre 2025 y 2026 e incluyeron préstamos y sobregiros a empresas pertenecientes al mismo grupo económico.

Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principal accionista de Ueno Bank.

Los investigadores señalaron que esas operaciones se concretaron bajo condiciones que no respondían a los parámetros habituales de evaluación y análisis de riesgo crediticio.

Los ocho directivos que quedaron detenidos habían pasado la noche en dependencias policiales de Asunción, después de entregarse a las autoridades. Este miércoles fueron trasladados hasta la sede fiscal esposados, con los rostros cubiertos y chalecos antibalas, bajo un operativo de seguridad.

Quiénes son los ocho directivos de Ueno Bank que quedaron detenidos

Entre los presentados ante la Justicia estuvieron Miguel Vásquez, el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni, y el integrante de ese órgano Julio Rey Fernández. También comparecieron los directores titulares Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, además del ejecutivo Miguel Ángel Almada.

La lista de los funcionarios trasladados a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción se completó con Mariana Torres Rubiani, alta ejecutiva de la entidad, y Diana Mongelos González, segunda vicepresidenta.

Vásquez, Rey Fernández y Torres Rubiani optaron por abstenerse de declarar. Así lo informaron sus abogados al diario ABC Color, que también dio cuenta de la presencia de manifestantes frente a la sede del Ministerio Público.

Un grupo de personas se concentró en el lugar para reclamar contra los directivos. Los manifestantes también expresaron su preocupación por el dinero que tenían depositado en el banco, que al cierre de junio pasado registraba 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.

La renuncia del titular del Banco Central y el nuevo funcionario designado

La crisis también provocó la renuncia de Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central del Paraguay desde 2023. Antes de asumir ese cargo había dirigido Financiera Ueno, la entidad que dio origen al banco intervenido.

El presidente paraguayo Santiago Peña.

Tras su salida, el presidente paraguayo Santiago Peña anunció la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP. El mandatario también pidió «serenidad» frente a la situación generada por el cierre de la entidad financiera.