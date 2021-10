Cutral Co: suspendieron el juicio por el abuso a sus hijas e intentó agredirse

El acusado no podrá acercarse a las víctimas. (Foto archivo)

Esta mañana, la madre de dos niñas abusadas intentó agredirse al enterarse de la suspensión de la audiencia de determinación de pena que se llevaba adelante. La resolución la tomó el juez de Garantías Raúl Aunfrac ante el planteo que hizo la abogada del acusado sobre presuntas agresiones sufridas ayer. Hoy, se vivieron momentos de tensión afuera del edificio y fueron arrojados huevos contra la puerta de acceso.

El hombre ya fue condenado, sólo resta que se conozca la sentencia que le cabe por abusar de dos niñas mientras estaban a su cuidado. La primera audiencia de determinación de pena se concretó ayer y estaba previsto que continuara hoy.

Sin embargo, esta mañana cuando las partes se reunieron, la abogada de la defensa particular del condenado Melina Posser, planteó haber recibido agresiones en su vehículo particular y sostuvo que no estaba en condiciones de continuar con el proceso en el día de hoy. Al parecer, le arrojaron huevos al rodado en el que se trasladaba.

La fiscalía y la querella institucional estuvieron de acuerdo con el pedido. En tanto que desde la querella particular de las niñas, el abogado Mario Jordán Díaz, expresó que no iba a oponerse a la resolución pero advirtió que podría seguir el proceso el otro abogado del acusado que está constituido también como defensor particular.

Después de escuchar a las partes, el juez de Garantías tomó la decisión de suspender la audiencia y la Oficina Judicial debe reprogramarla en un plazo de diez días. De todos modos, el magistrado solicitó que se "le dé prioridad", según explicó a este medio el abogado Díaz. "Mi clienta alega que no fue la que causó la agresión y que no sabe qué pasó con el vehículo", aclaró.

Esta dilación en el tiempo provocó una fuerte crisis en la mamá de las dos niñas, quien intentó agredirse arrojándose nafta. Ante la situación de desborde emocional que presentaba la vecina, que se negaba a la suspensión de la audiencia, el médico forense la vio y trató de calmarla junto a otros funcionarios judiciales.

Si bien la situación no avanzó, hasta el edificio judicial llegó una ambulancia y una autobomba. Desde antes, se había dispuesto el vallado del lugar y la presencia de efectivos policiales.

Esta causa se encuentra en la etapa final donde entre ayer y hoy debían escucharse a los testigos y terminar de presentar las pruebas para dar paso a los alegatos de las partes. Luego, el juez tenía que resolver sobre el monto de la pena que debe purgar el hombre, identificado como J.R.B, quien fue culpable por parte de un jurado popular en agosto pasado.

El jurado por unanimidad lo halló culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser encargado de la guarda, continuado; y abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador, también de manera continua, en concurso real.

"Lamento la suspensión porque estamos en las instancias finales. Es un caso que ya un jurado popular emitió su veredicto de culpabilidad, la expectativa de pena es alta, pero hay que esperar ahora", refirió Jordán Díaz. Por otra parte, indicó que el condenado -quien durante estos dos días no estuvo de manera presencial sino virtual- se encuentra con prisión preventiva, condición que tiene desde casi todo el proceso.

Mientras se llevaron adelante las audiencias de ayer y lo que se pudo hacer hoy, un grupo de mujeres que acompaña a la mamá de las víctimas, se encontraba con megáfonos y carteles afuera del edificio. Se deberá establecer, si la agresión que aduce la abogada particular provino de estas personas o no.