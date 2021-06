De buscar minutos a ser campeón: «venir a Colón me hizo crecer», Facundo Mura

El crecimiento profesional de Facundo Mura no se detiene. Año tras año el pibe roquense supera desafíos tanto personales como colectivos y demuestra que es una realidad del fútbol argentino. El título de la Copa de la Liga Profesional que consiguió con Colón, y que lo tuvo como una de las figuras de la final, lo demuestra.

Todavía sin poder creer lo que logró, el lateral de 22 años dialogó con Río Negro sobre la conquista del campeonato con el Sabalero.

El defensor resaltó la importancia de haber conseguido la primera estrella para los santafesinos, elogió el trabajo de Eduardo Domínguez (su entrenador) y habló sobre su crecimiento personal.

Facundo remarcó que fue a Colón en busca de mayor continuidad y minutos de juego, y terminó siendo uno de los hombres claves en el campeón.

P- Ya pasó una semana, ¿caíste que son campeones?

R- Creo que todavía no, vamos a ir cayendo a medida que pase el tiempo. La gente sigue festejando, aparece cada video y cada cosa que es increíble y es todo muy reciente.

P- ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza apenas el árbitro pitó el final?

R- Fue una locura porque ese partido fue mucho más que una final. Era la primera estrella en la historia del club. En la semana lo vivimos de esa manera y cuando terminó el partido sabíamos que todo lo que venga después iba a ser una locura, como lo fue.

P- En la final fuiste una de las figuras. ¿Cómo viviste el partido?

R- Por suerte pude sentirme cómodo, no es fácil estar tranquilo en esa instancia. Son momentos decisivos y se juegan muchas cosas, por suerte pude disfrutar entre tanta concentración y adrenalina. Del partido me quedo con esas jugadas que fueron claves para anotar los goles.

P- ¿En el plantel sienten que es un logro extra haber salido campeones con un club del Interior?

R- Seguro que si. Al principio no teníamos esa obligación de pelear, pero a medida que se fue dando el torneo ganamos varios partidos y cuando quedamos punteros nos dijimos que teníamos que ir por el título. Por suerte en los últimos dos partidos encontramos nuestra mejor versión.

P- Después de haber hecho todas las inferiores en Estudiantes, ¿cómo se dio tu llegada a Colón?

R- En febrero me vine para Santa Fe en busca de minutos y poder volver a tener la chance de jugar nuevamente. Recién el otro día se cumplieron tres meses desde que estoy allá. Sigo en proceso de adaptación, pero me hicieron sentir muy cómodo de entrada, además me acompañó mi novia y se me hizo todo más fácil.

P- Tus compañeros hablan muy bien de Eduardo Domínguez, ¿qué tan importante fue en este logro?

R- Es una pieza clave de todo lo que paso. Es un DT muy trabajador y humilde. Tiene en claro lo que pretende del club en general, no solo adentro de la cancha, sino también de lo que nos pasa afuera y nos hace parte a todos de un mismo grupo.

P- Del pibe que debutó en un clásico de La Plata al que hoy es campeón con Colón, ¿en qué sentís que evolucionaste?

R- En varios aspectos, no solo en lo profesional sino también en lo personal. Fue un desafío individual irme a vivir a otra ciudad. Fue como cuando dejé Roca, pero con la diferencia que ahora me fui solo. Por eso es distinto, estoy en otro momento de mi vida. Me hizo bien, me hizo crecer y me ayudó como futbolista.

P- ¿Cuáles son tus próximos objetivos?

R- El hecho de haber sido campeones hace poco hace que todavía estemos disfrutando. Cuando volvamos se va a venir un torneo largo y vamos a querer mantener lo que logramos e ir por más. Tenemos una Superfinal a fin de año y la Libertadores el año que viene, así que habrá que enfocarse en eso.