Facundo Mura y un éxito que no es casualidad

El deporte de Río Negro y Neuquén tiene exponentes de relevancia nacional e internacional en muchas disciplinas. Desde estas tierras han surgido representantes en Mundiales, Juegos Olímpicos y tantas otras citas destacadas.

La obtención de la Copa de la Liga Profesional de Facundo Mura, integrante y partícipe fundamental del Colón campeón en la noche del viernes, es una muestra más de ello.

Hay dos factores que a veces cuesta dimensionar detrás del éxito. Por un lado, el valor que tiene competir al máximo nivel desde el interior del país y jugando para un equipo que también tiene ese origen. En ese sentido, no es casual que el Sabalero esté festejando su primer título en más de un siglo de vida.

Pero si llegar a ser futbolista de primera cuesta, hacerlo desde la Patagonia es un camino todavía más complicado. No porque no haya talento y capacidad en la región, sino por las dificultades que afronta el deporte, empezando por las condiciones geográficas y las distancias con otros puntos del país.

En cuanto a lo individual, el recorrido de Facundo Mura, con paso por Argentinos del Norte y Deportivo Roca en su ciudad, explica las razones de ese éxito que hoy lo ponen en lo más alto. Constancia, humildad, trabajo y una familia que le hizo el aguante desde siempre, son los valores que le permitieron al pibe rionegrino ser protagonista.

Tras debutar en Estudiantes de la Plata, donde tuvo buen nivel y hasta marcó un gol, y tener rodaje en las selecciones juveniles, no se achicó ante el desafío de empezar de nuevo en Colón, donde arribó a préstamo por 18 meses.

La decisión también tiene su virtud, porque la estructura que había conformado Eduardo Domínguez es una ventaja respecto de otros clubes. No es lo mismo llegar a un lugar donde hay una idea que hacerlo donde eso no ocurre.

En un equipo que ya estaba armado, Mura fue paciente cuando no le tocó ser titular y le demostró al entrenador que se encontraba en condiciones de jugar.

Hasta los cruces directos de la Copa de la Liga Profesional, Facundo no había sido titular en Colón. En la fase de clasificación fue al banco de suplentes en casi todos los partidos e ingresó en cuatro de ellos. Luego de la expulsión de Eric Meza contra Talleres, el técnico recurrió a Facu, quien ingresó a los 8’ minutos del segundo tiempo. Desde ese momento del choque de cuartos de final ante el conjunto cordobés, el lateral no salió más hasta que el Sabalero levantó la copa.

Los desafíos con la selección también aparecen en el futuro para Mura, que a los 22 años recién empieza su carrera pero lo hace con buenas perspectivas.

La perseverancia y el no bajar los brazos dieron sus frutos. Hoy, un roquense, rionegrino, regional y patagónico festeja el campeonato de primera. A Facu le sobran los motivos para festejar y en los simpatizantes del deporte de la zona es motivo de orgullo, porque muestra una vez más que el sur también existe.

Arias no pudo estar en la final

El arquero titular de Racing no pudo estar para su equipo tras haber sido convocado para la doble fecha de Eliminatorias por la selección chilena, a la que representa tras haberse nacionalizado.

Gabriel Arias es considerado por buena parte del ambiente futbolero como el mejor en su puesto de la actualidad en primera división.

Si bien Gastón Gómez cumplió una tarea para valorar en el arco del equipo de Juan Antonio Pizzi, Racing sintió la falta de su mejor jugador y uno de los líderes en la definición, donde fue ampliamente superado.

Para la región, hubiese sido un hecho histórico tener a un neuquino y un rionegrino en cancha en la final del torneo, pero como viene la mano y el nivel de ambos, se vienen más noches inolvidables para ellos.

Gabriel Arias es clave en Racing pero no pudo estar en la definición.