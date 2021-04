De Dallas a Neuquén, qué hacía Machado cuando fue detenido en la región

El 16 de abril, Federico Andrés "Fred" Machado llegó al aeropuerto internacional de Neuquén con intenciones de tomar un vuelo hacia Buenos Aires. Pero ese día, horas antes, la Policía de Seguridad Aeroportuaria había recibido una alerta roja de Interpol que pedía su captura por una denuncia en Estados Unidos y lo detuvo.

Desde entonces, la situación de Machado se convirtió en un caso penal pero también político de resonancia local, nacional e internacional, por los vínculos empresariales y políticos del sospechoso en la región y en varias partes del mundo.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué hacía en Neuquén? A través de fuentes cercanas al caso, Río Negro obtuvo respuestas, y algunas abren nuevos interrogantes.

El 1 de noviembre de 2020, "Fred" Machado salió de Estados Unidos por el aeropuerto de Dallas, la ciudad del norte del estado de Texas donde en 1963 asesinaron al presidente John F. Kennedy.

El hombre nacido el 2 de enero de 1968 en Viedma, Río Negro, registra domicilio en el estado de Florida, probablemente en Miami, pero sus empresas estarían radicadas en Texas, donde están las abundantes reservas de petróleo y gas de Estados Unidos.

Empresas, inversiones, contactos

Desde su entorno, una fuente le dijo a Río Negro que "es titular de dos importantes empresas de aviación, se dedica a la compra, venta y alquiler de aviones". Serían South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, lo que le habría permitido vínculos con políticos y empresarios argentinos quienes se valieron de sus servicios en diversas oportunidades.

La fuente también reconoció que "se dedica a inversiones en Guatemala, donde tiene una mina de oro". Publicaciones periodísticas del país centroamericano mencionan que utilizaría esa compañía para cometer una estafa piramidal.

En su charla con este diario, puso en duda todas las afirmaciones sobre la presunta vinculación de Machado con organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero. "Si todo eso es cierto, no me explico que haya estado en libertad en Estados Unidos. No se fugó de ese país, salió con su pasaporte por el aeropuerto de Dallas el 1 de noviembre del 2020".

La fuente añadió que "lo único que tiene es un problema con la justicia comercial, un equivalente a una convocatoria de acreedores". Y remarcó: "en Argentina no existe ninguna denuncia ni causa en su contra".

Cuando lo detuvieron en el aeropuerto Juan Domingo Perón llevaba en su poder 1.672 dólares, 37.130 pesos, tres celulares, dos cargadores, una MacBook y una cadena de oro.

¿Inversionista en minería?

¿Qué hacía en Neuquén? "Está analizando presentarse en algunas licitaciones para concesiones mineras, nada que a uno le llame la atención", dijo la fuente de su entorno. "No anda con documentación falsa, alquiló un departamento, su madre vive en Viedma, es una familia muy conocida", agregó.

Del mismo modo, el vocero negó que mantenga vínculos actuales con Diego Luis Goñi, el empresario que obtuvo la cesión de un predio en el puerto de San Antonio Este para construir un taller naval.

Goñi, uno de los dueños de Max Technology, también niega esa relación.

En 2010, Machado constituyó una sociedad para regentear una agencia de modelos con Sergio Daniel Mastropietro, otro empresario ligado a los aviones. Se trata del dueño de Baires Fly, socio del piloto rionegrino Luis Grande, y quien se quedó con la empresa de aviación de la familia Macri.

Cómo sigue la causa

Machado está alojado en una sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche mientras se define su situación. Según trascendió, designó como defensor al abogado Martín Segovia, de Cipolletti.

Se supo también que Segovia pedirá su excarcelación. El proceso de extradición consiste en requerirle al gobierno de Estados Unidos que presente los elementos de prueba que sostienen la sospecha sobre el detenido. Luego el juez federal Gustavo Villanueva, de Neuquén, decidirá si se declara competente y definirá si concede la extradición.

El plazo del trámite, por el convenio firmado entre los dos países, es de 60 días.