De estreno: «¿Y usted quién es?», esta noche en Ámbito Histrión

La obra incorporó los protocolos sanitarios a su dramaturgia logrando una particular y muy lograda puesta en escena.

Usted, que está sobre el escenario, ¿quién es? Y usted, sí, el de las butacas del medio, ¿quién es? ¿Y usted? Sí, el del diario, ¿quién es? No lo sabe, bueno. Lo que me acaba de decir, ¿lo dijo usted? Cree que sí, ¿está seguro?

Quiénes somos cuando hablamos y qué nos define quiénes somos. De estas preguntas y de variadas circunstancias absurdas que las atraviesan está hecha “¿Y usted quién es?”, la obra que estrena esta noche, a las 21:30, en Ámbito Histrión (ver aparte).



“La obra indaga sobre quiénes somos, por qué decimos lo que decimos; y lo hace desde un humor absurdo, porque no hay un tema central en la obra, sino una superposición de diversas circunstancias que van disparando hacia diferentes lugares y temáticas. Es lo que hace que la obra sea tan entretenida porque va de un lado para el otro constantemente”, explica, en un diálogo con RÍO NEGRO, Pablo Todero, director de esta puesta en escena original.

A partir de un texto original de Christian Cardozo, “¿Y usted quién es?” es el resultado de la dramaturgia de Ignacio Domínguez, quien lo adaptó a la puesta en escena imaginada por Todero. “Cristian es parte de Ámbito Histrión, espacio del que yo también soy parte. Él escribe este texto original y cuando lo leo propongo comenzar a trabajarlo. A partir de ahí comenzó todo un proceso de trabajo con el texto, junto con las actrices y actores y la dramaturgia de ese texto”.



A Todero le gustó mucho la estructura absurda del texto: “Me pareció maravillosa por cómo plantea el yo emisor, quién dice lo que dice: ¿lo dice el actor, la actriz, el personaje, el dramaturgo, el director? Preguntarnos quién está diciendo lo que se está diciendo en la obra es, en definitiva, preguntarnos quién dice lo que dice en la vida misma”.

Todero comenzó a trabajar el texto en enero pasado, luego se fueron incorporando los actores y actrices y el resto del equipo y, en marzo, comenzaron los ensayos.

Todo el trabajo alrededor de la obra, desde los ensayos hasta la puesta en escena de esta noche están atravesados por los protocolos sanitarios que, según el propio Todero, implicaron nuevos paradigmas para las dramaturgias. “Los protocolos sanitarios son parte de la dramaturgia”, sostiene.

“Empezar a construir una puesta, ensayar y trabajar así fue particularmente complejo al principio” reconoce el director. “Luego, le fuimos encontrando la vuelta y lo incorporamos a nuestra dramaturgia. La primera parte de los ensayos con barbijos, circuitos escénicos para que se mantenga el distanciamiento, que no haya cruces frente a frente con la palabra… Todas estas restricciones las convertimos en cosas positivas”.

Los protocolos funcionaron puertas adentro. Todero cuenta que una actriz del elenco se contagió de Covid-19 durante el proceso, pero no contagió a nadie del elenco. Tuvo el parate de 15 días y retomó los ensayos.

La obra está entallada en los protocolos sanitarios porque es la única forma de volver a hacer teatro. Los personajes en escena cumplen un circuito escénico y un diseño del espacio escénico que hace que se cumplan todos los requisitos propuestos.



Sin embargo, todas estas circunstancias extrateatrales no se notan, no porque hayan sido disimuladas, sino porque Todero utilizó esas dificultades para potenciar la dramaturgia. “La obra es lo que es por el texto, los actores, las actrices, el director, los técnicos y… los protocolos (risas)”, apunta Todero, y remarca: “Sin los protocolos la obra hubiera sido muy diferente”.

Sobre qué le agregó a la obra el protocolo sanitario, responde: “Potenció los vínculos escénicos. Estos vínculos que a veces se dan por la cercanía física, en esta puesta se empezaron a potenciar desde otros lugares. Se ve una potencia en los vínculos escénicos muy particular”. Todero destaca que el espectador no termina de darse cuenta de que los actores y actrices están particularmente distanciados justamente por la dinámica de la obra y por el planteamiento escénico.



¿Cómo hizo para que esta obra funcione? “El recurso que siempre utilizamos los directores son las capacidades actorales de nuestros actores y actrices. El trabajo escénico hace que todo esto se pueda llevar a cabo. Después, uno cuenta con los recursos técnicos, pero lo fundamental es la potencia de las actuaciones. Las actuaciones son todo en este espectáculo”, valora.



Las actrices en cuestión son Eugenia Allub y Verónica Fallik; y los actores, Ariel Azcurra y Juan Fontana. “Lo más interesante de esta obra”, considera Todero, “es que escrita, producida, dirigida y actuada por gente de Neuquén”.

Para el director, “la estructura dramática de la obra es impecable, está planteada de una manera muy inteligente, acompañado por unas actuaciones que están bárbaras”. Y no lo duda: “Hay un trabajo actoral impresionante”.

Ficha técnica

Texto original: Christian Cardozo.

Dramaturgia: Ignacio Domínguez.

Dirección: Pablo Todero.

Actúan: Eugenia Allub, Verónica Fallik, Ariel Azcurra y Juan Fontana.

Técnica: Maximiliano De La Parra.

Vestuario: Yazmin Mer.

Diseño Gráfico: Yazmin Mer.

Fotografía: Ana María Velaz.

Estreno: este sábado, a las 21:30.

Lugar: Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén).

Entradas: $700. Reservas al 0299-154530771.