Lautaro De la Iglesia tiene todo cerrado para encarar su tercer certamen en el TC Pista, que cumplirá la primera fecha el 16 de febrero en el autódromo de Viedma.



De la Iglesia fue protagonista destacado del pasado certamen, logró su primera victoria en la categoría y participó de la Copa de Plata.



El piloto de Neuquén seguirá ligado al equipo de Rodolfo Di Meglio con unFord que tendrá la motorización de Daniel Berra.



De la Iglesia, quien el pasado año debutó en el TCPick Up, edificó un buen trabajo y no estuvo más adelante porque después de su victoria no consiguió tener regularidad.



Con dos certámenes en la categoría, De la Iglesia ganó una final en El Villicum y se impuso en cuatro series. Cuenta en su récord con dos pole en clasificación.



De la Iglesia cumplió con el objetivo de meterse en los playoffs, pero no pudo pelear en el cierre del certamen por el título, como era su misión.



“Voy a trabajar para estar al ciento diez por ciento en el próximo certamen”, afirmó Lautaro en las redes sociales, donde saludo a sus auspiciantes y a los fanáticos que lo acompañaron en cada prueba.



Serán dos los regionales que tendrá el próximo certamen del TC Pista, porque en diciembre último confirmó Daniel Nefa, quien volverá a la categoría.



Para los dos será muy bueno comenzar el certamen con dos pruebas como locales, el 16 de febrero en Viedma y el 8 de marzo en Centenario, donde el 29 de diciembre se cumplirá la última fecha y se consagrará al nuevo campeón.