De Papeles al viento: el nuevo camino musical de Gastón Delucca

P: ¿Arrancaste como solista antes de la cuarentena, entonces?

R: “El Peligro de los Vientos” es un proyecto musical que lancé durante el último verano, todo compuesto desde mi HomeStudio y de ahí sigo laburando mis temas con Pat Álvarez que es un gran amigo y productor.

P: ¿Quiénes te acompañan en “El Peligro de los Vientos”?

R: Mi primer EP (“Marea”) y mis singles (“¿Para que me pedís que te llame”? y “Te ves bien”) están subidos a todas las plataformas. Lo grabé en mi humilde home-studio “la nave” (Centenario) con una placa m-audio de dos canales. Excepto baterías de “Desconocido” y “Ya nadie va a hacer lo que vos quieras” grabadas en estudio Vrulerías por Simón Vitulich, Sacha Arrupe y Nacho González (Cipolletti), y bajos y sintetizadores grabados en Blue Noise Studio por Pat Alvarez (CABA). Fue mezclado por Pat Álvarez y masterizado por Martín Solimo en Blue Noise entre octubre 2018 y enero del 2019. Los músicos invitados fueron Sacha Arrupe , Sebastián Vega, Poll, Pat Álvarez y Juanjo Varvasini .

P: ¿De qué hablan tus letras?

R: Mis canciones hablan de procesos internos que atravesé. A veces el encierro en uno mismo, el permitirse crear su propio mundo, el amor. Mis letras trato de que sean sinceras, como me salen; sin filtros, son así como hablo. Estamos en esta vida para experimentar bocha de cosas y las que me pegan fuerte y trato de bajarlas en canciones.



P: ¿A qué te referís con “un momento duro y de reinvenciones”?

R: Los y las artistas y las personas que viven del entretenimiento estamos en un momento difícil por todo este tema de la cuarentena. No tener festivales, recitales, lugares para ir a tocar, deja paralizado al negocio de la música. Es bastante complicada y compleja la situación.

Y como “momento de revelaciones” me refiero a que esto de estar encerrado trae un montón de cuestiones, preguntas, ideas, dudas, en fin. Muchas cositas que están buenas revisar y hacerse cargo. Es tan único este tiempo que nos toca vivir que hay que tratar de buscarle el lado positivo y no caer en la influencia de pensar en el futuro, por lo menos yo estoy medio en esa o tratando (risas).

P: ¿Cuál es el género musical que tomaste?

R: Es bastante dinámico: voy haciendo lo que me sale, no me gusta tener un género. Por ejemplo, en mi primer EP tengo una base de trap combinado con cuerdas frotadas bien melódicas y tengo un single que es toda una pista de baile de los 80, así que no podría encasillarme, y lo nuevo que estoy haciendo es re nada que ver (risas). Estoy muy entusiasmado con eso. Voy siendo donde el viento me va llevando.