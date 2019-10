De pesca por los mejores ríos neuquinos

En Neuquén un imán atrae a los pescadores a la zona de Junín de los Andes. Esta ciudad es símbolo de la pesca deportiva, tal es así que se celebra la Fiesta Nacional de la Trucha.

Una de las zonas predilectas para los pescadores es el lago Huechulafquen, a 40 minutos de Junín sobre la Ruta 61 y este gran espejo de agua comparte 2 lagos más el Epulafquen y el Paimún. Pero sin dudas los protagonistas son cuatro ríos, aclamados como los mejores del mundo: el Chimehuin, el Malleo, el Collón Cura y el Aluminé

Chimehuin

Este río nace en el lago Huechulafquen y tras completar su recorrido, se une al Río Collón Cura. Las costas de rocas y el hecho que mantiene sus aguas transparentes, para este inicio de la temporada, lo posicionan como un río más fiel, en el que no impactan tanto las crecidas o los deshielos.

"Creo que este año va a haber mucho caudal. Hay que ver como vienen los días porque si no son muy calurosos, el deshielo tarda más”, explicó el guía Andrés Fontanazza.

Pesca en el Chimehuin. Uno de los paraísos más elegidos. Gentileza. Flotadas Chimehuin

Para este inicio de temporada con agua alta, la trucha se puede encontrar mucho en los lugares que están desbordados. El caudal tal vez, esté unos metros más altos de lo normal. Eso quiere decir que todos los pastos, arbustos de la costa están bajo agua y generan nuevos lugares de pesca.

“Las truchas, para descansar del desove o de las corrientes se ponen en los costados. Es bastante normal pescar con streamers, con línea de hundimiento que bajan rápido. Pero el Chime a diferencia de otros ríos, tiene una estructura y un ecosistemas especial que te permite pescar con todas la modalidades”, asegura el guía.

Gentileza Damonte Outfitters

Si bien, según Andrés, en esta época todos se matan por ir a tirar gatos (streemers) y agarrar la marrón, también se pueden agarrar truchas subiendo, con insectos más chicos y una pesca más sutil que a mucha gente le gusta y no se necesita esperar más entrado el verano, sino que se aprovecha desde el principio de la temporada.

“Lo que tiene noviembre, con los ríos tan llenos de agua, es que embarcados, permite cualquier tipo de pesca. Por pescador llevamos una caña de streemers, la de flote y el hilo, con ninfas chiquititas que van abajo. Este primer mes te permite encontrar truchas subiendo, que son muy buscadas por los pescadores”, dijo Andrés.

Malleo

Aclamado mundialmente como uno de los más espectaculares ríos para la pesca con mosca seca, es muy habitual la captura de decenas de truchas arco iris y marrones . De curso muy variado entre correderas y pozones, la pesca exige algo de técnica y la elección de los señuelos adecuados para tener éxito.

Espectáculo. El Malleo

“No es el mejor mes para vadear, porque al estar todo alto, es más difícil de caminar. En este sentido, el río Malleo es una opción. Es el río que nace en el Lago Tromen y desemboca en el Aluminé. Está prohibido hacer flotadas ahí, porque no es tan grande, pero es muy buena opción”, dijo Fontanazza.

Otros ríos muy buenos para el vadeo son el Pulmari, el Quillén, pero es importante destacar, que como sostienen los guías que más saben, la pesca caminando es más propicia ya entrado el verano.

Aluminé

Nace en el lago Aluminé y tras un extenso recorrido, se une al río Chimehuin para formar el río Collón Cura. Se trata de un curso de generoso tamaño, que recibe el aporte de numerosos ríos. El sector inferior del Aluminé, es donde se desarrollan la mayoría de las flotadas de pesca y se divide en sectores.

Río Aluminé, otra verdadera maravilla neuquina. Gentileza. Flotadas Chimehuin

En el Aluminé inferior entre la confluencia del río Quillén y su unión con el río Catan Lil los pozones y los pools se tornan cada vez más extensos y profundos, el tinte del agua se oscurece un poco y el cauce se ensancha.

En este sentido habrá que analizar lo turbia que esté el agua al inicio de la temporada.

“El Aluminé está ligado a todos los afluentes chicos que ingresan, puede estar alto, pero si está turbio, la pesca no va a estar buena. Eso no pasa en los ríos de montaña como el Chimehuin o el Quilquihue, que es más chico y no se compara al nivel de pesca”, dijo Andrés Fontanaza.

El equipo ideal, según los guías, es una caña 5 ó 6. Las líneas más indicadas son una Floating para la práctica con ninfas o secas y un Shooting de hundimiento rápido (III ó IV), o una Teeny Line 130 ó 200, para probar con streamers en los sectores más profundos.

Entre las moscas más rendidoras para la pesca con ninfas las Pheasant tails, pupas de caddis, copper jhones, Montana Stone, Black Stone y Bitch Creek y en el caso de streamers, son muy recomendables Woolly Buggers y Marabou Muddlers, Minows en general son las recomendadas. Según sostienen en Flotadas Chimehuin no hay que olvidar imitaciones de gusanito del sauce a partir de diciembre .

Collón Cura

Del Collón Cura se puede esperar no sólo cantidad sino también calidad de peces, tanto arco iris como marrones. Su curso ancho con abundantes afluentes de los ríos más reconocidos de la región le otorgan un puesto privilegiado y le permite vadeo y flotada en una misma jornada de pesca.

El guía de pesca Pedro Echevarría contó que ellos lo eligen “más avanzada la temporada porque puede estar más turbio en esta época. El Quilca lo ensucia y otros afluentes todavía barren cenizas. No lo ponen chocolate pero si le sacan visibilidad. Por eso lo preferimos después de las lluvias más fuertes, o sea después de diciembre”, dijo.

Por otra parte, cerca del embalse, en marzo hay una migración de un pez que se llama pullen, que es autóctono, es muy pequeño, se mueve en cardúmenes y las truchas están muy activas atrás de estos. “Ese es un buen momento para ir al Collón Cura y una de las moscas más usadas son las imitaciones del pullen, que es un streemers muy divertido”.

Lo que está prohibido y lo que podés hacer

- Queda prohibida la navegación con motor en todos los ríos de la Provincia, exceptuando Zona I, III y IV del Río Limay.

- La modalidad admitida para la pesca embarcada será Mosca o Fly Cast, Spinning o Spinning, buldo y mosca, con un único anzuelo simple sin rebaba o una rebaba aplastada, quedando especialmente prohibida la pesca de arrastre o trolling, aun navegando a la deriva (garete o camalote).

- La reglamentación determina la devolución obligatoria de los salmónidos.

- En el Río Limay Zona I, III y IV, las embarcaciones con motor sólo podrán utilizarse para el desplazamiento de los pescadores, debiendo estos descender de la misma para pescar.

- Pescar desde una embarcación con motor se considerará en infracción.