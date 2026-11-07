El talento de Neuquén presente ante el papa León XIV: «Nadie se imaginó algo así»

El papa León XIV llega a la Argentina este domingo y ya está todo listo para recibirlo. María Cynthia Aostri López, una abogada de 38 años nacida en Neuquén capital, formará parte de uno de los espectáculos previstos antes de la misa que encabezará el pontífice. Junto con el grupo Magnificat, cantará y bailará ante una multitud en una jornada que define como histórica.

La neuquina reside desde hace años en Buenos Aires, ciudad a la que se mudó para estudiar Derecho. Allí conoció a Magnificat, un grupo de comedia musical que nació en la parroquia San Nicolás de Bari y luego se constituyó como asociación civil. La propuesta combina el arte, la fe y el trabajo solidario, tres aspectos que marcaron el vínculo de Cynthia con la agrupación.

«Nadie de los que estamos en esto se imaginó algo así», contó y remarcó: «Lo que siento de participar en este momento histórico es mucho honor y sorpresa. Estamos muy contentos y nerviosos, porque lo nuestro es el teatro y ese lunes habrá mucha más gente».

María Cynthia Aostri López durante un espectáculo. (Gentileza: @grupomagnificatok).

De Neuquén al escenario que recibirá al Papa

Cynthia se reconoce como integrante de la cuarta generación de una familia neuquina. Aunque construyó su vida profesional y familiar en Buenos Aires, conserva ese origen como una parte central de su identidad. En la capital del país ejerce como abogada, está casada con Fernando y es madre de tres hijos: Juan Pablo de nueve años, Joaquín de seis y María Josefina de uno.

Es católica practicante y durante algunos años fue catequista en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en la ciudad de Buenos Aires. En esa etapa tuvo la oportunidad de compartir algunas misas para niños con Jorge Bergoglio, por entonces arzobispo porteño y más tarde papa Francisco.

A lo largo de los años participó de distintos espacios religiosos, aunque Magnificat fue el proyecto al que le dio mayor continuidad. «Siempre me gustó cantar y bailar», señaló. La agrupación surgió como una iniciativa parroquial, pero amplió su alcance hasta convertirse en una asociación civil que presenta obras de comedia musical y destina gran parte de lo recaudado a proyectos comunitarios.

Según relató Cynthia, el aporte de las funciones permitió colaborar con la construcción de la capilla San Juan Diego, asistir a hogares de niños y acompañar a migrantes. El grupo también contribuyó con obras en la fachada de la iglesia San Nicolás de Bari. «Todo se hace a pulmón, con nuestro tiempo y con el esfuerzo de cada uno», enfatizó.

El grupo Magnificat, aunque «faltan algunos». (Gentileza).

Todo listo para presentarse ante el papa León XIV

La presentación que prepararon para la visita de León XIV contará la historia de una nieta y su abuela que se dirigen a ver al papa. Durante el recorrido se cruzarán con distintos personajes, quienes las interpelarán y las ayudarán a disponer el corazón para la misa. La puesta buscará combinar música, baile, humor y un mensaje de apertura.

Una de las canciones concentra el sentido de la propuesta: «Vení como estés, que hay lugar». Para Cynthia, esas palabras expresan una invitación abierta, un momento para unirse y abandonar las diferencias. «Es para todo el que quiera participar», señaló sobre el número que interpretará junto con sus compañeros.

La neuquina opinó que la visita papal excede la expectativa que puede despertar una personalidad reconocida. «Su paso no es el de una rockstar que viene a brillar y hacer lo suyo. Viene como instrumento de Dios, a darnos un mensaje de amor, de comunidad y de paz», remarcó.

Cynthia entiende que el acontecimiento también puede renovar la esperanza de quienes se acerquen, aun de aquellos que no mantienen un vínculo cotidiano con la Iglesia. «Es una invitación para todos, para renovar nuestros corazones y recordar que hay un Dios que nos llama siempre y que te espera toda la vida, si querés”, expresó.