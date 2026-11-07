Con dos equipos rionegrinos y uno neuquino, se juegan los cuartos de final del Regional Amateur

Dos equipos rionegrinos y uno neuquino saldrán a la cancha este domingo para disputar los partidos de ida de los cuartos de final de la zona patagónica del Regional Amateur, que tendrá otros dos cruces en el sur del país.

El primer encuentro se disputará en Carmen de Patagones, donde Atlético Regina visitará a Jorge Newbery desde las 15. El árbitro será Lucas De Dios, quien estará acompañado por Braian Romero y Ariel Turcuman como asistentes.

El Albo consiguió la clasificación ante el duro San Patricio del Chañar. En Regina, el equipo dirigido por Diego Napolitano se impuso por 3-0, mientras que en la revancha cayó por 3-1, por lo que avanzó con un global de 4-3. El Aviador, por su parte, eliminó por penales a Deportivo Roca en el Luis Maiolino, luego de dos empates sin goles. El arquero Santiago Zárate fue la gran figura del conjunto bonaerense en la definición.

Con un doblete, Tobías Rivas fue la figura de Atlético Regina en el primer partido ante San Patricio. (Foto: Archivo/Tomás López)

Más tarde, desde las 16, Alianza de Cutral Co recibirá a Estudiantes Unidos de Bariloche en el Coloso del Ruca Quimey. El árbitro principal será Lautaro Carro, de Trelew, mientras que Emilio Aparicio y Rocío Tello se desempeñarán como asistentes.

El Gallo viene de superar a otro equipo de la ciudad lacustre: Cruz del Sur, al que goleó 4-0 como local luego del empate sin goles en la ida. El Pincha, en tanto, dejó en el camino a Maronese, al que venció 1-0 en Bariloche tras igualar 0-0 en Neuquén.

Estudiantes se quedó con el pase a cuartos de final tras eliminar a Maronese. (Foto: Estudiantes Unidos de Bariloche)

Por el otro lado del cuadro, la programación de los cuartos de final tendrá como atractivo el clásico de Comodoro Rivadavia. La CAI y Jorge Newbery se enfrentarán desde las 16. Además, Escorpión de Río Gallegos recibirá a Camioneros de Río Grande a partir de las 17.