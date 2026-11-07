La desfederalización del narcomenudeo en Neuquén, en cifras: 500 allanamientos y 218 condenas

Neuquén registró 500 allanamientos vinculados con el narcomenudeo y 218 personas condenadas desde la implementación de la ley provincial 3488. El balance de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén también incluye 43 clausuras de lugares utilizados para la venta de drogas y cinco demoliciones.

De acuerdo con las cifras oficiales, desde fines de febrero del año pasado hasta la fecha se realizaron un promedio de seis allanamientos por semana en la provincia.

La ley de desfederalización y el cambio en el abordaje del narcomenudeo en Neuquén

La ley 3488 permitió que la Justicia provincial asumiera la investigación de los delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes a pequeña escala. Hasta entonces, este tipo de causas correspondía al ámbito federal.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, defendió la decisión de avanzar con la desfederalización. “No podíamos seguir esperando los tiempos de la justicia federal mientras los vecinos reclamaban respuestas por la venta de drogas en sus barrios. Tomamos las riendas porque entendimos que la Provincia tenía que involucrarse y actuar”, afirmó.

La segunda quema de droga que llevaron adelante las autoridades en el cementerio de la capital. Foto: archivo.

El funcionario también planteó que la respuesta requiere la participación de los tres poderes del Estado, con leyes, recursos, investigaciones y condenas. En ese sentido, señaló que la Provincia busca extender los operativos a distintos puntos del territorio.

“Para sacar la droga de nuestros barrios necesitamos a los tres poderes del Estado comprometidos en esta lucha. Necesitamos leyes, recursos, investigaciones y condenas. Cada poder tiene una responsabilidad y los vecinos necesitan que la cumplamos. Nuestro objetivo es que ningún lugar de Neuquén quede fuera de esta tarea y que las familias sepan que hay un Estado presente, decidido a protegerlas”, agregó Nicolini.

Los resultados de la lucha contra el narcomenudeo en Neuquén

Entre los elementos incautados durante los procedimientos, el Gobierno informó el secuestro de 227 kilos de cannabis y 49,5 kilos de clorhidrato de cocaína. También se encontraron 18 pastillas de éxtasis.

En los operativos se incautaron además 276 millones de pesos y 28.300 dólares. A esa cifra se suman 124 vehículos secuestrados en el marco de las investigaciones.

El relevamiento también contabiliza 102 armas de fuego y 2.770 municiones retiradas de circulación durante las intervenciones policiales.