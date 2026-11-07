Santiago Peña fue imputado en Paraguay por la crisis de Ueno Bank y piden su prisión preventiva

El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue imputado este sábado por su presunta responsabilidad en la crisis de Ueno Bank. La Fiscalía le atribuyó los delitos de «lesión de confianza» y administración en provecho propio, y solicitó que cumpla prisión preventiva.

La imputación se produjo luego de que Peña fuera detenido el viernes por la noche. Según informaron medios locales, el exmandatario permaneció bajo custodia en su domicilio particular, una situación que generó protestas de ciudadanos y ahorristas que reclamaban su traslado a una cárcel.

Qué delitos le atribuyen a Santiago Peña en la causa por Ueno Bank

La investigación también alcanza a Carlos Carvallo Spalding, quien estaba al frente del Banco Central de Paraguay durante la crisis de la entidad financiera. La Fiscalía imputó Carvallo por «lesión de confianza», «administración en provecho propio» y «producción de documentos públicos con contenido falso».

Ambos fueron convocados a declarar este sábado en la Fiscalía General del Estado. Peña llegó acompañado por su abogado, Ricardo Preda, y decidió guardar silencio durante la indagatoria. Carvallo también optó por no declarar.

La causa, identificada con el número 92/2026, había sido iniciada dos días antes por el fiscal general Emiliano Rolón. Ahora, un juez de Garantías deberá convocar a una audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva presentado por los fiscales.

Las protestas en Asunción reclaman que el expresidente vaya a Tacumbú

La posibilidad de que Peña quede detenido en una cárcel generó expectativas entre los manifestantes que se concentraron frente a la Fiscalía. Uno de los principales reclamos fue “Santi a Tacumbú”, en referencia al penal de Asunción.

El establecimiento fue reorganizado durante el gobierno de Peña y pasó a llamarse Centro Nacional de Prevenidos, destinado a personas detenidas sin condena firme. Actualmente alberga alrededor de 1.100 internos.

La defensa del expresidente anticipó que cuestionará la prisión preventiva y pedirá que se consideren medidas alternativas. También está pendiente la definición sobre el lugar de detención, ante la posibilidad de que se disponga un recinto especial por razones de seguridad.

La devolución de los depósitos de Ueno Bank alcanza a 800.000 personas

En paralelo a la causa judicial, el Banco Central de Paraguay informó que unos 800.000 ahorristas ya habían recuperado el dinero que tenían depositado en Ueno Bank. Los afectados por la crisis financiera superan los tres millones.

La devolución comenzó el jueves por la noche y priorizó a quienes no tenían deudas con la entidad y contaban con una cuenta en otro banco para recibir los fondos. En esa primera etapa fueron incluidos unos 262.000 clientes, con un tope de devolución equivalente a 15.565 dólares por persona.

Una ley posterior amplió ese límite hasta unos 19.050 dólares. La cobertura total del Fondo de Garantías alcanza aproximadamente los 35.700 dólares por depositante, sumando todas sus cuentas en la entidad. Según el Banco Central, el esquema permitirá cubrir al 97% de los ahorristas.