De Rege dijo que después de la interna de JxC, «hay que juntarse todos porque lo maduro es ampliar el espacio»

Pasadas las 12.30, el exvicegobernador de Río Negro y precandidato a diputado nacional por la Lista C de Juntos por el Cambio, Mario De Rege, emitió su voto en la Escuela N° 30. Expresó que sus expectativas es que "voten muchos rionegrinos" y que sea "en un clima de respeto".

"En Argentina tenemos que debatir sobre muchos problemas y la forma de poder debatirlo es desde el respeto. Desgraciadamente uno ve que en Argentina los debates profundos no se dan porque priman las chicanas. Eso hay que superarlo para debatir las cosas de fondo del país que son de hace 40 años", destacó De Rege.

Agregó que hay temas para resolver "como la inflación, la desocupación, el índice de pobreza y lo que aspiro es que podamos discutir esas cosas desde el respeto. Recorrí las escuelas y se ve mucha más gente que a la mañana. Ojalá vengamos todos a votar".

De Rege lidera la Lista C y disputa la interna de JxC con ex Secretario de Turismo de Río Negro, Germán Jalabert y la tercera que tiene la primera postulación del ex intendente cipoleño Aníbal Tortoriello.

"Hay que quitarle el dramatismo. Esto no es un River y Boca, donde queremos ganarle a toda costa al otro. Lo que uno espera, que esto sea un debate de ideas sobre adónde tiene que ir a Argentina", aseguró el precandidato viedmense.

También detalló que "me imagino mañana el reencuentro con los demás candidatos. Si uno participa de una interna, después hay que juntarse todos, porque lo maduro es ampliar el espacio al que uno pertenece".

Foto: Marcelo Ochoa

De Rege también dijo que los resultados "los voy a esperar con un grupo de personas" y confirmó que el senador de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau le envió un mensaje: "me dijo ´Fuerza Marito´.