De terror: ocultó el cuerpo de su abuela, que murió por Covid-19, y seguía cobrando la pensión

Un joven fue detenido en Caseros, provincia de Buenos Aires, por esconder el cadáver de su abuela durante unos seis meses y continuar cobrando el dinero de la pensión que pertenecía a la mujer.

Según detallaron medios locales, el muchacho estaba encargado de cuidarla mientras ella vivía en su casa, sola. El contexto de la pandemia de Covid-19 le habría dado al nieto la oportunidad para urdir el plan, con el que vivió durante el último tiempo.

La familia de la mujer comenzó a sospechar del hecho cuando no podían acceder a verla, a pesar de que el acusado emitía un parte diario sobre la situación de ella.

"La abuela está bien, dice que no quiere recibir a nadie porque le tiene miedo al coronavirus", escribía el nieto como excusa ante la insistencia de sus parientes.

"No sé si ayer se habrá quedado hasta tarde mirando la tele porque me dijo cualquier boludez. Ayer le había hecho acordar que venían y se había cambiado, todo. Pero se tiró para atrás, no sé qué hacer; decime vos, decime vos qué querés hacer", era otro de los argumentos que usó el muchacho para excusar a su abuela.

Finalmente, a poco de que termine agosto, el chico dejó de responder los envíos, lo que generó aún mayor alerta sobre las circunstancias que rodeaban a la mujer.

Así fue que sus tíos asistieron a la casa y encontraron un cartel en la puerta: "no entres, Laura. Llamá al 91. Leéme", decía.

Al ingresar, la familia encontró en una de las habitaciones el cuerpo de la mujer tapado con una frazada, en avanzado estado de descomposición. Además, la casa estaba destruida y convertida en un espacio de desechos.

En medio de ese caos, el muchacho dejó una carta donde explicaba que la señora "murió hace unos meses por mi culpa y no sabía cómo decirlo".

"Aparentemente contrajo Covid-19. Un día la encontré media decaída y le dije de ir al médico. Pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso", señaló en el escrito.

El ahora detenido relató además que recayó en el alcohol como consecuencia del hecho y se escapó de la vivienda. Sin embargo, volvía mensualmente para cobrar la pensión ya que se encuentra desocupado.

El fiscal de la causa, Ignacio Correa, de la Unidad Funcional N°5 de San Martín caratuló el expediente como "averiguación de causales de muerte y abandono de persona".