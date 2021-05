De Venezuela a Roca para luchar contra el covid-19

Para la médica Yoxelis Limas parece que fue ayer cuando dejó Venezuela y viajó a La Plata, Buenos Aires, en busca de un futuro para ella y su esposo, Albert Flores. Hoy es una de las profesionales que lucha contra el coronavirus en el hospital Francisco López Lima de Roca y está feliz por poder proyectar su vida en el Alto Valle.

Hace dos años llegó al país con un poco de incertidumbre pero muy decidida para concretar su sueño de ejercer cómo medica.

“Me fui de Venezuela porque la situación no daba para más, incluso el departamento donde vivía con mi esposo lo pagaba mi mamá, yo era residente de traumatología”, contó.

La profesional, de 28 años, finalizó su carrera de médica generalista en su país natal.

“No quería ser más de un montón y elegimos Argentina porque el sistema salud es el más parecido al nuestro, los planes de estudios son iguales y no había que rendir otras materias, era más sencillo entre comillas”, explicó.

Para salir de Venezuela tuvo que viajar en colectivo hasta Brasil porque no tenía pasaporte. “Está muy difícil, porque no te quieren dar documentos”, mencionó. Luego tomó un avión a Buenos Aires.

“Mi primer trabajo fue en una tienda de ropa, era muy complicado porque no sabía otra cosa que desempeñarme en la medicina, por eso cuando pude vender una prenda salté de la alegría”, contó sonriendo.

Yoxelis no podía ejercer todavía, porque la validación de su título estaba en trámite.

Lo más duro fue empacar tu vida en 23 kilos en una maleta, tú decides que dejas y que te llevas”. Yoxelis Limas, médica venezolana

En Argentina la aceptación fue muy buena. “Nunca sufrí por el hecho de ser extranjera o que me hayan tratado mal”, relató.

El año pasado una amiga que también es venezolana y vive en Cervantes le contó que en Río Negro necesitaban médicos.

Al principio tenía sus dudas pero finalmente se contactaron con ella desde el hospital y la misma directora los animó para que viajaran a Roca. Los papeles en el Ministerio de Salud de Nación habían avanzado y lo que faltaba lo agilizó el ministro de Río Negro, Fabián Zgaib. “Por correo nos llegó la matrícula y otros documentos. Lloramos de la emoción porque en una semana se resolvió todo lo que en dos años no se había concretado”, expresó.

Ella no se arrepiente haber dejado Venezuela. “Tenemos cosas que allá no podíamos lograr cómo nuestra casa, soy independiente. En Venezuela no lo era, porque a pesar de que trabajaba, era mi mamá quien me ayudaba en todo”, señaló.

Yoxelis dijo que le encantaría visitar su país pero en otro contexto.

Su madre y su hermano siguen allá. “Agradezco a Dios que no sufren ninguna enfermedad por qué medicamentos en Venezuela no hay. Con mi otra hermana que vive en España tratamos de ayudarlos mes a mes”, mencionó.

A pesar de las nuevas cepas de covid, no contrajo el virus y este año fue vacunada con la segunda dosis.

Las semanas han sido muy intensas en el hospital, por la cantidad de casos y numerosos llamados.

“Cuando al paciente le cuesta respirar hay que ir a buscarlo en ambulancia. Tratamos de manejar los casos entre los que puedan respirar y los que no. A muchos los asesoramos por teléfono”, explicó.

Por la noche luego de varias horas de guardia, sale a caminar con su esposo por la calle Tucumán.

“A él le encanta el asado, la carne argentina porque es muy tierna y también nos gustan las facturas y los alfajores”, contó entusiasmada. Sin embargo su desayuno venezolano de arepas con palta no lo cambia. Su madre aún no decidió venir a vivir a Argentina pero si tiene pensado visitarlos cuando se levanten las restricciones. “Queremos llevarla para que conozco Bariloche”, contó.

Vivir en Roca le fascina y está segura de la elección que tomó.

Más de 1.200 en la red sanitaria argentina

Argentina es el segundo país de la región con más médicos venezolanos.

Así lo explica desde su página web la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina, que tiene registrados a casi 1.700 profesionales residiendo en el sur del continente, de los cuales 800 ya convalidaron sus títulos desde el año 2018, para incorporarse a la red sanitaria.

En tanto, otros 450 están trabajando a través del decreto presidencial 260 emitido en el 2020, en el marco de la pandemia por covid-19.

En Río Negro, la pediatra María Laura Braz Méndez (34), y los médicos generalistas Gustavo José Serrano Rivera (27), Cristina Castro Díaz (28) e Isnal José Silva Parra (30), fueron los primeros médicos venezolanos en matricularse.

Eso ocurrió durante el año 2019, cuando completaron sus trámites y empezaron a desempeñarse en los hospitales de Cipolletti, Choele Choel, y Maquinchao.

El año pasado eran 31 los médicos venezolanos en la provincia.