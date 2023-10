El día que Cipolletti hizo temblar el Monumental

En jornada casi simultánea con un nuevo aniversario de la institución, Cipolletti conmovía la expectativa regional, en un partido inolvidable frente a River Plate. La divisa luto y nieve rubricaba así un año épico para la historia del fútbol rionegrino . Nunca antes, club alguno de la Patagonia, había impuesto su poderío como lo hizo Cipolletti, ingresando por la puerta grande del balompié profesional.

Tarde de goles, gente al borde del infarto



En cuanto al “ajetreo” del marcador, el partido del 21 de octubre de 1973, 4ª. fecha del Nacional, resultó un juego no apto para cardíacos, consecuencia de la ansiedad de una y otra hinchada.

Recién hacia el final del primer tiempo, ganaba River 1 a 0 con gol de Carlos Morete, etapa a cuyo cierre el arquero Luna de Cipolletti le contuvo un penal a Rene Daulte. A los 15 minutos del segundo tiempo, con goles de Spada primero y Ballejo después , Cipolletti se ponía en ganancia, y lo hacía con tanta autoridad que milagrosamente el arquero “Perico” Pérez evitó su tercera caída.



En el espacio de los últimos 7 minutos del tiempo reglamentario, Juan José López con dos anotaciones, dejó asegurada la victoria de los “millonarios”. Cipolletti afrontó aproximadamente los 10 minutos de cierre con un jugador menos, por expulsión de Machado.

No era ilusión que Cipolletti doblegara al gran rival por 3 a 1. No fue sorpresa que los de la banda roja festejaran el marcador final 4 a 2, en una tarde emblemática para quienes de verdad gustan del fútbol y se acreditan en las páginas de los grandes recuerdos.



Algunos de los conceptos de la revista partidaria del club de Nuñez, -en cuanto a la angustia con la que el equipo local vivió el desarrollo del cotejo- resultan patéticos: “contra Cipolletti, tragamos saliva”; “el campo aprende”; “si Perico no atajaba esa, se hubiera muerto el país”.

RIVER PLATE:

Pérez; Pellerano y Bottaniz; Wolff, Merlo (Avanzi) y Daulte; Mastrángelo, J.J. López, Morete, Alonso y Ghiso (Di Meola).

CIPOLLETTI:

Luna; Machado y Flores; Della Ceca, Michelini y Curelovich; Urteaga (Villalba), Espada, Ballejos, Aguirre y Raschia (Novellino).

Bodas de Oro

Las Bodas de Oro del acontecimiento anticipado en el título, tiene luz propia, incorporando a su pergamino el nombre de 19 futbolistas inscriptos para siempre en la historia del club –Felipe Luna, San Darca Schatenoffer, Rafael Yanani, Eleuterio Juan Flores, Néstor José Della Ceca, Norberto Espada, Enrique Curelovich, Marcelo Aníbal Urteaga, Néstor Pascual Michelini, Jorge Ballejos, Juan Carlos Aguirre, Omar Vicente Perales, Carlos Enrique Raschia, Félix Omar Villalba, Alberto Novellino, Gilberto Machado, Emilio Stagnaro, Miguel Ángel Espinosa, Rubén Forti – a partir de aquella memorable jornada del triunfo en la final con All Boys de Santa Rosa, cuando el penal anotado por Perales produjo el milagro tantas veces soñado: Cipolletti al Campeonato Nacional de la AFA, llegando a sumar 11 puntos en la Sección “A”, de un certamen que consagró finalmente a Rosario Central.



La imagen que acompaña esta nota corresponde a otro de los partidos del Nacional 1973 protagonizado por el equipo albinegro.



De izquierda a derecha, parados: Luna, Espada, Curelovich, Yanani y Flores. El director técnico es el inolvidable crack de Independiente de Avellaneda, Jorge Maldonado.

Hincados: Aguirre, Michelini, Urteaga, Ballejos, Raschia y Della Ceca.

(*) Locutor y periodista neuquino.