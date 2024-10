Boleta única de papel: “Hay incentivos para aumentar la fragmentación política”

El politólogo Facundo Cruz, experto en coaliciones y sistemas electorales e investigador del del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICAD), asegura que los efectos de un cambio de sistema electoral «nunca son neutros», sino que definen ganadores y perdedores. Por eso, a los beneficios que conlleva el establecimiento de la Boleta Única de Papel , añade que desde los votantes podría generar algunas demoras y aumento de voto blanco o impugnado, al menos en el inicio de la aplicación del sistema, y por otro podría generar incentivos para una mayor «fragmentación y desnacionalización» de la política, al no realizarse una reforma conjunta que modifique la actual facilidad para crear partidos políticos que existe hoy en la legislación argentina. Este es parte del diálogo con DEBATES.

¿Cuáles son los temas que ustedes ponen piensan que hay que prestar atención ahora con este nuevo mecanismo de votación?

Siempre que tenés un cambio de reglas electorales, lleva un tiempo hasta que ese nuevo sistema de reglas se asienta y se acomoda en dos niveles: tanto el electorado como la política o los dirigentes políticos. Entonces probablemente en las primeras implementaciones de la Boleta Única de Papel, se genere un aumento de voto en blanco o nulo. Es posible que en las primeras elecciones los blancos y nulos estén cerca del 20% y después tienda a estabilizarse en torno al 10% que es lo que muestran los casos de Córdoba y Santa Fe. Después en el nivel de la dirigencia política, yo creo que el esquema de incentivos está planteado para que el sistema deje de estar ordenado en torno a los grandes espacios y pase a fragmentarse más y sobre todo a una desnacionalización del sistema.

P: ¿Por qué?

R: Por que si ir solo me da más votos que ir con alguien y la chance de ubicar a propios diputados o senadores o pelear una presidencia, entonces es posible que tengas una oferta más fragmentada. Adicionalmente, podrías tener también una oferta más desnacionalizada, porque la propia ley establece que en caso de que vos quieras hacer tu elección provincial el mismo día que se vota a nivel nacional, con boleta única papel, boleta única electrónica o boleta partidaria, vas a tener dos elecciones. Vas a ir hacia lo que los abogados llaman elecciones concurrentes: votas el mismo día, pero con dos instrumentos distintos, uno para cargos nacionales y aparte para cargos provinciales. Eso te desata los acuerdos que por ejemplo había en provincia Buenos Aires o en elecciones en las provincias que unifiquen. Un ejemplo: en 2015 Gerardo Morales fue candidato a gobernador en Jujuy y fue colgado de la boleta de Mauricio Macri por el arrastre, pero para eso tuvo que llegar a un acuerdo político, para que jurídicamente se exprese en el pegado en la boleta. Ahora no vas a estar obligado a ningún acuerdo jurídico, la propia campaña va a dirigir la atención a su candidato a gobernador y hace todo mucho más informal, desata los acuerdos. Como en toda reforma, hay ganadores y perdedores.

P: ¿Quiénes ganan?

R: Los partidos provinciales, por ejemplo, lograron que esté el casillero de lista completa , que hubiera servido como una especie de transición entre el sistema nuevo y el viejo sistema. Los partidos provinciales pueden desengancharse más fácilmente de los efectos de la política nacional. Entonces vas a tener una consolidación de las fuerzas provinciales y más tentación para que los gobernadores de distritos que no tienen una referencia nacional construyan fuerzas provinciales. Vas a tener una política, no solo probablemente más fragmentada sino más desnacionalizada.

P: ¿Y esto cómo podría afectar al sistema político general?

R: Bueno, en los momentos donde Argentina tuvo el periodo de desnacionalización alta, como después de 2001, fue más difícil coordinar la aprobación legislativa de proyectos oficialistas. Los presidentes tuvieron que apelar más a la negociación con los gobernadores para cerrar mayorías legislativas. Eso en momentos en donde la presidencia tiene recursos fiscales por el crecimiento económico es más fácil. Ahora cuando la presidencia no cuenta con recursos para ordenar y para negociar es más difícil. Por ejemplo Néstor Kirchner llegó a la Presidencia de la Nación en un esquema muy desnacionalizado de la política argentina, pero con la centralidad de su figura y con la soja a precios récord logró disciplinar y nacionalizar la política.

P: Entre los argumentos a favor de la boleta de papel se menciona un menor control partidario a favor del Estado y que eso contribuye a una mayor transparencia mejor experiencia de votación

R: Ahora viene un tema que ya deja de ser político legal por el tema del diseño de una boleta, que como decimos nosotros puede pasar de ser sábana a ser una boleta frazada o llegar a tener un tarjetón muy grande en donde puede ser difícil ubicar la opción. Eso puede llegar a generar confusión en el electorado, equivocaciones y sobre todo que genere demoras en el ejercicio del voto. Mientras más oferta tengas, más te va a llevar tiempo a encontrar la opción que vos estás buscando y eso hace que el día de la jornada electoral, haya más demoras al votar y que el momento del escrutinio provisorio también sea un poco más lento.

P: ¿Cómo se podría mejorar?

R: Yo creo que la discusión se está centrando demasiado en el instrumento de votación y el instrumento de votación no es bueno o malo en sí mismo. En realidad el problema de fondo es la facilidad que hay en Argentina para crear partidos políticos. Lo que habría que hacer es poner requisitos más exigentes para la construcción y el reconocimiento de partidos políticos. No haciendo eso la boleta única papel puede potenciar problemas: los que ya estás teniendo con la boleta única partidaria, los vas a tener compacto en un solo instrumento de votación. Tendría que haber una reforma complementaria sobre la facilidad que hay para crear partidos políticos en Argentina , pero hoy no están dados los escenarios para eso, porque muchos de los legisladores en Diputados y Senadores llegaron a esos lugares por esta facilidad.