Dejan de lado lo importante

Puerto del Este

No me cabe otra opinión al ver que no se toman medidas preventivas contra el “fracking” en nuestro país, especialmente en Vaca Muerta, donde en los últimos días han sufrido movimientos telúricos -que antes no habían ocurrido- y podrían ser originados por la explotación con el sistema “asesino”, como dicen en EE.UU.

Al respecto este diario ha publicado repetidas cartas del suscripto. Años atrás dos científicas norteamericanas viajaron a Neuquén donde en la universidad alertaron que fracking ya estaba prohibido en ese país en áreas fiscales. Luego Rusia, China e Inglaterra prohibieron en todas sus áreas la explotación con dicho sistema. Rusia ha dicho que, amén de destruir los acuíferos, el sistema atenta contra la vida humana ya que “se exige a la naturaleza por medio del ‘fracking’ urgencia en la salida de los hidrocarburos acortando el tiempo de explotación y perjudicando también a los obreros”.

Me pregunto si tendrá algo que ver que nuestras autoridades permitan el “fracking” en nuestro campos petroleros el hecho de que nuestro país no adjudique las concesiones por intermedio de licitación internacional, como lo hace Venezuela, mientras que aquí viajan a los EE. UU. y venden las concesiones sin que ningún senador o diputado de Neuquén o Río Negro ponga el grito en el cielo… Luego nuestros gobernadores andan como perro con dos colas, pero en Vaca Muerta hubo hace unos días un sismo que algunos han dicho puede deberse al “fracking”.

Juan Carlos Malgesini

