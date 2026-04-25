Francisco Cerúndolo debutó con triunfo en el Masters 1000 de Madrid

Cerúndolo volvió a demostrar su categoría en el polvo de ladrillo de la capital española.

Este sábado se cierra la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid y Francisco Cerúndolo comenzó su camino en la Caja Mágica. La mejor raqueta nacional (20°) debutó en segunda ronda por estar entre los mejores 32 preclasificados del torneo.

El bonaerense fue sólido y le ganó por 6-1 y 7-5 en una hora y 40 minutos de juego. En la primera manga, el argentino quebró en el primer game de servicio de su rival y se puso rápidamente arriba. Luego, lo volvió a hacer para ponerse 5-1 y cerró el set con comodidad.

Ya en el segundo, el desarrollo fue totalmente diferente. Con varias imprecisiones de ambos jugadores, hubo dos breaks por lado, pero Cerúndolo demostró su jerarquía, realizó el quiebre definitivo y se llevó el partido.

Con esta victoria, avanzó a la tercera ronda y llegó a las 51 victorias en torneos Masters 1000. Para el argentino es un certamen vital en el calendario, ya que deberá llegar al menos a las semifinales para no perder puntos en el ranking.

Quienes ya están en esta instancia son Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, que jugarán ante el croata Prizmic y el británico Norrie, respectivamente, por un lugar en los octavos de final. En el cuadro femenino, Solana Sierra es la única representante: jugará en tercera ronda contra la turca Sonmez.

Juanma perdió y no habrá choque de hermanos

El otro argentino que salió a cancha temprano fue Juan Manuel Cerúndolo. El menor de los hermanos le había ganado al alemán Atmaier en la primera ronda pero cayó ante el italiano Luciano Darderi y se despidió del torneo.

Juan Manuel Cerúndolo terminó su travesía en España.

Fue derrota por 6-1 y 6-3 para el 67° del ranking mundial en una hora y 18 minutos. En la próxima ronda, el europeo se cruzará contra Francisco Cerúndolo.

La jornada tendrá a otros dos protagonistas argentinos en cancha, que tendrán partidos de alto nivel. En la cancha central, Mariano Navone (45°) buscará dar el batacazo contra el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo. Será el primer enfrentamiento entre ambos.

Además, Camilo Ugo Carabelli (57°) se enfrentará contra el italiano Cobolli (13°), en lo que también será el primer cara a caro entre «La Nave» y la joven promesa europea.