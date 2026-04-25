Siete habitaciones y olivares: así es la mansión de Bruce Willis que argentinos vendieron por el doble de su valor
Una de las propiedades más exclusivas de Beverly Hills volvió a ser noticia tras concretarse una venta multimillonaria que tuvo protagonistas argentinos. Se trata de la antigua mansión que perteneció a Bruce Willis, que fue revendida por más del doble de lo que habían pagado sus últimos dueños.
Según informó el New York Post y replicó La Nación, la operación se cerró en US$41,25 millones, posicionándose entre las transacciones residenciales más importantes del año en el condado de Los Ángeles.
De Hollywood a manos argentinas
La propiedad fue adquirida en 2014 por el matrimonio argentino integrado por Andrea y Carlos Alberini, este último reconocido por su rol como ejecutivo de la marca Guess y ex codirector ejecutivo de Restoration Hardware.
En aquel momento, pagaron US$16,5 millones por la mansión, que anteriormente había sido de Willis, quien la había comprado cerca de una década antes por unos US$9 millones al productor Alan Ladd Jr.
Cómo es la mansión que duplicó su valor
Construida en 1928 y ubicada en la exclusiva zona de Benedict Canyon Drive, la casa combina historia, arquitectura clásica y renovaciones modernas.
Entre sus principales características se destacan:
- Siete habitaciones distribuidas en casi una hectárea de terreno
- Piscina estilo resort y jardines diseñados
- Varias chimeneas y espacios amplios
- Detalles originales como vigas de madera a la vista
- Cocina de gran tamaño con doble isla
- Comedor formal y despacho revestido en madera
- Suite principal con terraza, baño de lujo y vestidores
- Sala de cine privada y bodega
La operación fue gestionada por brokers vinculados a firmas de alto perfil como Resident y Compass, aunque no trascendió la identidad del comprador.
La vida actual de Bruce Willis
Tras vender esta propiedad, Bruce Willis se instaló junto a su esposa, Emma Heming, en una residencia en Bedford, en el estado de Nueva York, donde vivieron durante varios años.
De acuerdo a lo publicado por La Nación, la familia también pasó temporadas en Idaho durante la pandemia y luego regresó a California. En 2023, se confirmó que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad que requiere cuidados constantes.
Actualmente, Willis reside en una vivienda adaptada, pensada para brindarle mayor comodidad y acompañamiento permanente en esta etapa de su vida.
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