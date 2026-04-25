Siete habitaciones y olivares: así es la mansión de Bruce Willis que argentinos vendieron por el doble de su valor

Una de las propiedades más exclusivas de Beverly Hills volvió a ser noticia tras concretarse una venta multimillonaria que tuvo protagonistas argentinos. Se trata de la antigua mansión que perteneció a Bruce Willis, que fue revendida por más del doble de lo que habían pagado sus últimos dueños.

Según informó el New York Post y replicó La Nación, la operación se cerró en US$41,25 millones, posicionándose entre las transacciones residenciales más importantes del año en el condado de Los Ángeles.

De Hollywood a manos argentinas

Andrea y Carlos Alberini en el parque de la casa que le compraron a Bruce Willis donde plantaron olivares y árboles frutales y ahora está en venta. TANVEER BADAL – NYTNS

La propiedad fue adquirida en 2014 por el matrimonio argentino integrado por Andrea y Carlos Alberini, este último reconocido por su rol como ejecutivo de la marca Guess y ex codirector ejecutivo de Restoration Hardware.

En aquel momento, pagaron US$16,5 millones por la mansión, que anteriormente había sido de Willis, quien la había comprado cerca de una década antes por unos US$9 millones al productor Alan Ladd Jr.

Cómo es la mansión que duplicó su valor

Construida en 1928 y ubicada en la exclusiva zona de Benedict Canyon Drive, la casa combina historia, arquitectura clásica y renovaciones modernas.

Entre sus principales características se destacan:

Siete habitaciones distribuidas en casi una hectárea de terreno

distribuidas en casi una hectárea de terreno Piscina estilo resort y jardines diseñados

y jardines diseñados Varias chimeneas y espacios amplios

y espacios amplios Detalles originales como vigas de madera a la vista

Cocina de gran tamaño con doble isla

Comedor formal y despacho revestido en madera

Suite principal con terraza , baño de lujo y vestidores

, baño de lujo y vestidores Sala de cine privada y bodega

La operación fue gestionada por brokers vinculados a firmas de alto perfil como Resident y Compass, aunque no trascendió la identidad del comprador.

La vida actual de Bruce Willis

Tras vender esta propiedad, Bruce Willis se instaló junto a su esposa, Emma Heming, en una residencia en Bedford, en el estado de Nueva York, donde vivieron durante varios años.

De acuerdo a lo publicado por La Nación, la familia también pasó temporadas en Idaho durante la pandemia y luego regresó a California. En 2023, se confirmó que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad que requiere cuidados constantes.

Actualmente, Willis reside en una vivienda adaptada, pensada para brindarle mayor comodidad y acompañamiento permanente en esta etapa de su vida.