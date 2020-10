Santa Rosa

Como sucede en casi todos los países con gobiernos dictatoriales, o casi, sus gobernantes jamás rinden cuenta de los fondos estatales que en su mayoría “desaparecen” al final de su mandato.



Cuando finalizó la Segunda Guerra -y solo reproduzco sus palabras- Perón dijo:“El oro estaba tirado en los pasillos del Banco, porque no cabía en las bóvedas”. Cuando terminó su mandato, y se fue a Paraguay y España, ¿cuánto quedaba? Nada.

¿En qué se había invertido? Jamás se rindió cuentas de nada. Y así nos ha sucedido en los sucesivos gobiernos. Estamos y estaremos en la oscuridad más absoluta. Nos prestaron dinero a montones y los estafamos y varias veces. ¿En qué se gastó? Hoy una ex presidente desplaza a los jueces que la han juzgado, tal vez a fin de poner jueces afines a ella. ¿Eso es democracia? Eso es delincuencia. Queremos que la ciudadanía sea recta y honesta, apliquemos la Ley y cambiemos las penas. Quien asesina en forma violenta a otro ser humano le correspondería la máxima pena, pero también a aquellos gobernantes, que se roban los fondos estatales, condenando al hambre a todos los ciudadanos.



Por un lado decimos que la ley divina dice: no robarás y no matarás. Pero ambas cosas se hacen y cada vez más. El ojo por ojo, debería volver, aunque la religión se oponga. Y si no, que ella, reponga lo robado, pero y los ¿asesinados?



Estamos en el Siglo XXI y queremos cosas de hace muchos siglos atrás. Basta. Estamos hartos de que nos roben, no el dinero, ¡la vida misma! Y todos prometen lo mismo. ¡Mentirosos, falsarios y delincuentes!

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095