Denuncian persecución a trabajadores del hospital de Catriel

Al menos dos médicos del hospital de Catriel recibieron un "castigo" por parte de las autoridades sanitarias con la suspensión de guardias que representan más del 60% por ciento del salario. Las medidas se habrían producido por la participación de los profesionales en el surgente sector gremial de Asspur y principalmente por señalar algunas cuestiones internas del centro de salud.

Uno de los profesionales presentó una demanda con un abogado particular y rápidamente le reincorporaron el diagrama de guardias y le pagaron las jornadas que habían sido suspendidas arbitrariamente por parte de las autoridades.

Cecilia Chavero referente del Asspur, el sindicato que intenta lograr representatividad dentro de los hospitalarios, confirmó la "persecución" a varios compañeros y aseguró que se trata de una conducta habitual por parte de las autoridades del ministerio de Salud de Río Negro.

Señaló que es el mecanismo que utilizan para castigar a trabajadores cuando hacen algún reclamo sindical o denuncian irregularidades dentro del sistema de salud pública. "Es algo habitual y es la forma que tiene el ministerio para apaciguar los reclamos", contó Chavero que trabaja en el área de Legales del hospital de Cipolletti.

Contó que lo mismo sucedió con el médico de Cinco Saltos Horacio Doyenard que denunció que luego de hablar sobre la situación del hospital dejó de cobrar las guardias. Finalmente, el viernes pasado, casi un mes después, el gobierno le acreditó el pago de sus haberes.

Chavero pidió reservar la identidad de los médicos para evitar posibles "represalias". "No es solo cuestión de estar en este gremio, sino que es cualquiera que denuncie algo sobre el hospital, de manera pública o privada es castigado", indicó hospitalaria.

La abogada agregó, además, que el gobierno utiliza al gremio ATE como "choque" de fuerza" entre los trabajadores. Señaló que en varias oportunidades desde el gremio estatal "intimidaron" a trabajadores hospitalarios nucleados en Asspur.

"Pasó con la inauguración del hospital de Catriel (noviembre de 2020), que finalmente decidimos no ir para evitar conflictos. Cuando nos reunimos por primera vez con la gobernadora en Cipolletti hicieron un cordón por donde teníamos que pasar. Así se manejan", manifestó.

Agregó que siguen insistiendo con notas al gobierno provincial para que los reconozcan como fuerza sindical pero hasta el momento no tuvieron respuesta por parte del Ejecutivo. "Estamos solicitando audiencia cada 15 días pero no responden. La gobernadora dice, cada vez que vamos a un acto a pedir hablar con ella, que en esos términos no habla, pero tampoco lo hacen si recurrimos a los canales formales tampoco", manifestó.