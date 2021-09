Denuncian que Anses «retiene» 300 jubilaciones de docentes en Río Negro

Los trabajadores de la educación de Río Negro denunciaron que Anses paralizó los trámites jubilatorios de aquellas personas que están en condiciones de acceder al beneficio. Son 300 expedientes con "suspensión de pago" en toda la provincia, en tanto que las maestras autoconvocadas reclaman más acompañamiento del gremio Unter.

El problema adica en que, actualmente, las sumas no remunerativas alcanzan casi el 80% del sueldo, y el resto es cobrado en blanco y es allí que se realizan los descuentos correspondientes para las cargas previsionales y sociales.

Según expresó un grupo de docentes autoconvocadas, esta modalidad en la liquidación de sueldos surge desde el 2014, período en que la relación de las proporciones entre los haberes remunerativos y no remunerativos era inversa (80% en blanco y el resto no remunerativo) y que, con el correr de los años, fue incrementando en detrimento del porcentaje en el salario bruto.

La decisión de Anses fue suspender el otorgamiento de nuevas jubilaciones hasta que la provincia logre regularizar el pago o realice una propuesta con respecto a los aportes adeudados. En este sentido, y hasta tanto esto no ocurra, cientos de docentes no tendrán acceso a percibir el beneficio ni tendrán continuidad en sus trámites jubilatorios.

Debido a esta problemática, 25 docentes de Roca se autoconvocaron para poder iniciar los reclamos de manera colectiva y por lo cual, en el día de ayer, solicitaron una asamblea "de carácter urgente e irrenunciable" en Unter, gremio que nuclea a los trabajadores de la educación en Río Negro.

Nancy Aguilera, docente cuya jubilación se encuentra incluida dentro de las 300 expedientes retenidos, reconoció que judicializar el tema les va a demandar mucho tiempo, ya que hay trabajadoras con dos o tres años de espera por una resolución que logre destrabar el conflicto.

Además, sostuvo que no quieren ser parte de una "contienda política", debido a que esta problemática se está gestando a vísperas de un proceso electoral.

"No podemos vivir con 30 mil pesos que es la mínima. Somos profesionales que tenemos hasta dos títulos universitarios y, si no luchamos por nuestras jubilaciones, vamos a cobrar una suma que no nos corresponde y es nefasto", culminó Aguilera.

Por otra parte, Anahí Almuna, docente que se encuentra en la etapa de trámites para percibir el beneficio, consideró que esta situación se volvió "insostenible", ya que desgasta y las perjudica económicamente. En este sentido, y bajo el lema "Jubilaciones en peligro", están realizando recorridos por los distintos instituciones educativas a fin de "alertar" a sus colegas.

"Somos docentes que hemos cumplido nuestra vida laboral y tenemos derecho, como todo trabajador, al acceso del haber jubilatorio. Esta es una situación complicada y no queremos que la solución sea reducir el salario", concluyó Almuna.