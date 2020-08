Denuncian que no funciona la planta que inauguró Fernández en La Angostura

Vecinos de Villa La Angostura denunciaron que como todavía no ha empezado a operar la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales que inauguró en junio el presidente Alberto Fernández, una de las consecuencias es que desde marzo, desde una de las estaciones de bombeo ubicada cerca del arroyo Las Piedritas, se arrojan líquidos cloacales en el espejo de agua. Residentes del barrio El Once aseguraron que son constantes los malos olores que emanan del lugar.

Alberto Cervantes, vecino del lugar contó que por la zona del arroyo, hay una "red vieja con vecinos conectados clandestinamente, por donde se empezó a llevar líquidos a la estación de bombeo que tiene un piletón profundo en donde se acumula".

Explicó que como todavía no está en funcionamiento la planta que inauguró el presidente la estación de bombeo no está conectada al sistema y en consecuencia "se llena el piletón, y desde marzo derraman el líquido cloacal crudo al arroyo Las Piedritas".

Cervantes advirtió que por lo menos por unos meses más la planta de tratamiento no va a estar operativa por lo cual solicitó a las autoridades que busquen una solución urgente.

"Si es necesario que se hagan varias viajes de camiones atmosféricos, pero van más de cuatro meses y no pueden seguir tirando mierda al lago, y lo grave es que lo hace el mismo Estado", subrayó.

Una de las propuestas del grupo de vecinos autoconvocados es que se transporte el líquido del piletón con los camiones hacia un biodigestor ubicado en la hostería Las Balsas. Cervantes afirmó que ya lo han charlado y cuentan con "el visto bueno" del gerente.

"La estación de bombeo está a cien metros del arroyo Las Piedritas, ese arroyo después cruza el Mallin Americano y después desemboca en el lago Nahuel Huapi en lo que es Bahía Las Balsas", alertó Alberto Cervantes.

El lunes, en reclamo por la situación vecinos pegaron carteles en el puente que atraviesa el arroyo denunciando el vertido de los líquidos en el agua.

Desde el EPAS se informó que la empresa que construyó la planta de líquidos cloacales, contratada por Nación, no realizó todavía el traspaso, por lo cual no realiza el organismo provincial la operación del sistema. Este medio intento comunicarse con autoridades del Municipio para consultar pero no logró obtener respuestas,

La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales se trata de una obra desarrollada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA). Fue inaugurada por el presidente en su visita a la región de este año. La construcción demandó una inversión de 196 millones de pesos y se anunció que beneficiará a 13.000 vecinos. Sin embargo, faltan completar una buena parte de las conexiones domiciliarias a la red, entre ellas la del sector del Mallin y Margaritas.