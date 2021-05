Denuncian que una joven realiza fiestas clandestinas en un barrio céntrico de Neuquén

Los inquilinos del lugar aseguran que ya no saben que más hacer para evitar que se hagan las fiestas. en el edificio de Santa Genoveva. Foto: Captura Google maps

Vecinos de un barrio céntrico de Neuquén, el Santa Genoveva, denunciaron que una inquilina de 19 años realiza fiestas clandestinas desde hace más de un año y que no deja de hacerlo aún ante el pedido reiterado de los que viven en el mismo edificio. Esperan una resolución para frenar esa situación que es frecuente pese a que las reuniones y fiestas están prohibidas por la pandemia.

"Viene hace alrededor de un año y medio. Hay reiteradas fiestas dentro de una unidad funcional. Los vecinos se encuentran atrapados en esta situación porque no hay manera de frenarla. La persona invita una gran cantidad de gente a su departamento. Deja los ascensores fuera de servicio. En la fiesta están en los balcones y tiran las cosas para abajo. La música es a alto volumen", sostuvo la administradora del edificio ubicado sobre Avenida San Juan al 1100.

En declaraciones a AM550, la administradora que prefirió resguardar su identidad por miedo a represalias, comentó que en el inmueble viven personas mayores y que también hay menores.

"La situación es realmente insostenible y no encontramos ninguna solución", expresó.

Sumó que la dueña incluso le ofreció a la joven "no pagar nada e irse pero no hay manera".

Indicó que la última fiesta fue durante el fin de semana largo, donde ya estaban vigentes las nuevas medidas de restricción para contener los contagios.

Vecinos que habitan en ese edificio de barrio Santa Genoveva aseguraron que dentro del departamento donde vive la mujer de 19 años llegaron a juntarse hasta 25 personas en algunas fiestas.

La administradora comunicó que la policía también ha acudido en reiteradas oportunidades y que hay denuncias realizadas.

"El patrullero se acerca, si está abierto entran directamente. Cuando ellos lo ven llegar bajan la música, y se esconden. Atienden sin abrir la puerta y al no identificarse no sucede nada", explicó.

Mencionó que otro punto es la inseguridad que genera para los inquilinos del inmueble. "Entra gente que está hasta altas horas de la noche. Y dejan las puerta principal y el ascensor trabado por lo que hay que ir si o si por las escaleras", mencionó la administradora.

Apuntó que se han enviado cartas documentos a la inquilina y a la propietaria, cobrado multas a través de las expensas, tuvieron conversaciones con el abogado de la inmobiliaria pero todavía no se llegó a ninguna solución.

"De noche hay mucha gente y es una persona con la que no se puede tener un diálogo fluido. No entiende que lo hace no está bien y se ha puesto agresiva con algunos vecinos, y ha tomado represalias", dijo.

Ahora aguardan que haya una resolución de parte de la Justicia. "La dueña de la unidad iba a mandar dos cartas documentos con un plazo de quince días cada una, una a la inquilina y la otra a la garante", dijo y apuntó que en la próxima semana se cumplirán los plazos y "se podría iniciar un desalojo".