Denuncian una nueva modalidad de estafa por WhatsApp en Bariloche

Este domingo a la mañana, Jorge Conti recibió un llamado de un número desconocido, con característica 011 de Buenos Aires. Jamás imaginó que se trataría de una estafa telefónica.

“Había trabajado toda la noche y cuando llegué a mi casa esta mañana, me fui a dormir. En eso, alrededor de las 10, me llaman por WhatsApp y veo una imagen del Centro de Vacunación Argentino. Me preguntaron si me había vacunado porque debían corroborarlo”, relató el barilochense.

Lo cierto es que Conti aún estaba somnoliento y como justamente, el día anterior se había aplicado la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, la consulta no le llamó la atención en un principio.

“Le respondo que justo ayer me había vacunado y me dicen que ellos tenían asentada solo una dosis y para evitar que me vuelvan a llamar, me iban a pedir un código que me iba a llegar de inmediato por WhatsApp”, detalló.

En un principio pasó mal el código y del otro lado del teléfono, le manifestaron que era incorrecto. Volvió a pasarlo. “Cuando leo el mensaje de whats app con el código, me llama la atención. Le pregunto cómo se llamaba y por qué me estaba pidiendo un código. Me dicen que era para verificar. Pero ya era tarde”, expresó Conti.

Se trata del famoso “cuento del tío”. “Los delincuentes intentan restablecer la cuenta del servicio de WhatsApp lo cual es sumamente fácil”, dicen los especialistas y agregan: “El delincuente le dice a WhatsApp que es el dueño de tu número pero que desea remover la información a otro teléfono. Para comprobar que uno es el dueño de ese número, se envía un código al teléfono anterior, aunque el mismo mensaje advierte que ese número de seis dígitos no debe ser compartido con nadie”.

En el caso de Jorge, cuando se percató de lo ocurrido, hizo la denuncia inmediatamente en la Fiscalía.

“De esta forma, logran entrar a tu WhatsApp y asegurarse todos tus contactos. Se hacen pasar por mi y le dicen a la gente que tengo la cuenta congelada y que necesito que transfieran dinero a un CBU. Por suerte, alcancé a avisarles a muchos contactos lo que había pasado. La fiscalía actuó muy rápido y está intentando bloquear esa cuenta”, señaló Conti.