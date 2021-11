Denunciaron penalmente a Orazi por compra directa de alimentos para comedores

Concejales del Frente de Todos de Villa Regina denunciaron penalmente al intendente Marcelo Orazi e integrantes de su gabinete por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la compra directa de alimentos destinados a comedores escolares de Villa Regina y Valle Azul.

La denuncia que se presentó ante la Unidad Fiscal Descentralizada de Villa Regina, cuestionó el mecanismo de compra directa por casi $25 millones que realizó el ejecutivo municipal, sin proceder a una licitación pública dado que el monto excede los valores autorizados por ordenanza y porque tampoco tuvo aprobación por parte del Concejo Deliberante.

La presentación para que la justicia determine si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público fue presentada por los concejales Hugo Cerda, Natalia Vergara y Gabriela Figueroa del bloque del Frente de Todos, dirigida al intendente Marcelo Orazi, el secretario de Gobierno, Guillermo Carricavur, y la Secretaría de Desarrollo Social, Luisa Ibarra.

La polémica en torno a la compra de alimentos destinados a los comedores escolares de esta ciudad y de Valle Azul, comenzó en octubre a partir de un pedido que Orazi presentó ante el Concejo Deliberante para obtener la autorización de compra directa, debido a que los plazos para una licitación pública hubiera impedido iniciar la provisión de productos a partir del día 18 de ese mes, de acuerdo al requisito planteado por la cartera educativa provincial.

Para tratar el decreto con la solicitud de autorización, el Deliberante convocó a una sesión especial que no se pudo llevar adelante por la decisión de los concejales del Frente de Todos y de la concejal Agustina Fernandez (JSRN), de no asistir al plenario y no dar el quórum necesario.

No obstante, el jefe comunal realizó la compra directa tomando como autorización las ordenanzas de emergencia económica y sanitaria sancionadas por el Deliberante en 2020.

Por su parte, los concejales del FdT, en la denuncia penal apuntaron que «omitieron y rehusaron aprobar la contratación directa por el Concejo Deliberante tal cual lo estipula y ordena la Ordenanza Municipal N° 067/94 en su articulo tercero; siendo necesaria para dicha aprobación de las dos terceras partes del cuerpo cuando a sido justificada la necesidad de la contratacion directa ya sea por verdadera urgencia o caso fortuito no previsible».

Agregaron en la presentación que Orazi y los funcionarios de su gabinete «no solo que no buscaron la aprobación por dicha mayoria especial ,sino que directamente decidieron realizar dicha compra sin pasar por el seno del Cuerpo

Deliberativo Municipal. Atento que dictaron el Decreto Municipal N° 143/21 de fecha 06 de Octubre de 2021 que aprobó la compra directa y lo enviaron solo para que el cuerpo tomara conocimiento del mismo».

Los concejales, que además solicitaron ser considerados como querellantes, que «es este último decreto aquí mencionado el cual termina de configurar la conducta desplegada por los firmantes del mismo en la tipicidad descripta del articulo 248 y 249 del Codigo Penal».