Denuncia de extorsión por la Fiesta de la Nieve: habla el sonidista señalado

“Me sorprendió que me denunciaran por extorsión pero buscaban a un perejil. Y, de esta forma se tapa el mecanismo que nosotros planteábamos”. El testimonio corresponde a Ricardo Curín que, en las últimas horas, fue denunciado junto a su hijo, Tomás, por extorsión por parte de las autoridades municipales de Bariloche en el contexto de una polémica por la organización de la Fiesta Nacional de la Nieve.

La polémica surgió la última semana cuando el escribano Leandro Costa Brutten y el abogado Estanislao Cazaux (éste último integra el Tribunal de Contralor de Bariloche) formularon una denuncia ante la Fiscalía a raíz de una serie de audios que les presentó el director de radio Rivadavia Bariloche que, según entendieron, revelan un presunto pedido de sobreprecios para la Fiesta Nacional de la Nieve y actividades vinculadas a prensa y difusión en el municipio de Bariloche.

Los denunciantes pidieron que se investigue el delito de exacciones ilegales y plantearon que “en los audios, el director de una productora privada de la ciudad y la secretaria de Prensa del municipio dan a entender que se está pidiendo un porcentaje extra”.

“Pedimos que investiguen en tanto hay una persona diciendo que le piden un 10% de sobreprecio y un 5%, para el dueño de una productora a fin de agilizar el pago. En la jerga, se conoce como cometa”, cuestionó Cazaux al presentar la denuncia.

Horas después, el municipio de Bariloche arremetió con una denuncia por extorsión. El jefe de Gabinete, Marcos Barberis, argumentó que, días atrás, había recibido a dos sonidistas locales, “con intención de extorsionar al municipio, pretendiendo obtener mediante intimidación un contrato para la Fiesta Nacional de la Nieve 2021. Amenazaron que, en caso contrario, realizarían la difusión pública de audios que comprometían a organizadores de la fiesta y funcionarios municipales".

“Ellos dicen que fui a extorsionar. Yo solo había pedido una reunión con algún responsable -que, finalmente, me atendió Barberis- para plantearle que nunca nos pedían siquiera un presupuesto para los eventos chicos que organiza el municipio”, dijo Curín a RÍO NEGRO.

Aseguró que en el encuentro con Barberis, le hizo escuchar un audio “en el que un proveedor le cuenta que trabajaba para el municipio porque le pagaba a una funcionaria 25.000 pesos”. “Básicamente -señaló- le llevé la prueba de lo que se hace con las contrataciones directa de proveedores”.

Sobre la reacción de Barberis, Curín contó que “en seguida, me dijo que no podía ser y que no le mostrara nada más. Que me llamaría el martes porque iba a averiguar. Y me terminaron denunciando a mí”. El hombre no ocultó su sorpresa por la denuncia en su contra. “Nunca fui a extorsionarlos. Además, yo se que hay cámaras por todos lados en el municipio que podrían probar todo lo que se dijo en esa reunión que fue amena. De hecho, cuando salí le agradecí por escucharme. Me sentí calumniado”, dijo.