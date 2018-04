Bertoni, citado a declarar en la causa por prostitución en Independiente

Después de haber afirmado que “esto existió siempre” en referencia a la red de trata y prostitución de menores en Independiente, el ex futbolista Daniel Bertoni será citado a declarar por la fiscal de la causa, María Soledad Garibaldi.

Según trascendió, los próximos días serán claves para que Bertoni realice su declaración respecto a este tema. Vale recordar que, entre otras cosas, el ex Rojo expresó que “se aprovechan de los chicos de las provincias, que no tienen contención ni apoyo familiar” y que el club no tenía nada que ver en el tema.

Además de Bertoni, se espera que en las próximas horas también declaren Juan Manuel Díaz Vallone y Alejandro Dal Cin, los últimos dos detenidos en esta causa que parece no tener fin.

Por ahora, según expresó la fiscal, hubo confesión de siete menores y se realizaron alrededor de 27 allanamientos y más de 100 declaraciones.