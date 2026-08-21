El peso de la energía nuclear en la electricidad argentina: ¿cuánto aportaron las centrales en la primera mitad de 2026?

Fotografía de archivo que muestra una vista aérea de las centrales nucleares Atucha I (abajo) y Atucha II (arriba). EFE/Comisión Nacional de Energía Atómica

Entre enero y junio de 2026, la generación nucleoeléctrica superó el 7% del total del país y abasteció una parte significativa de la demanda de los hogares argentinos, con Atucha II y Embalse en operación y Atucha I en pleno proceso de extensión de vida.

Las centrales nucleares argentinas generaron 4.450.355 MWh de energía eléctrica durante el primer semestre de 2026. La cifra representa más del 7% de la energía producida en el país en ese período y confirma el papel de la generación nucleoeléctrica dentro del sistema eléctrico nacional.

Ese volumen de energía alcanza para abastecer a millones de personas. De acuerdo con los datos del mercado eléctrico, el aporte nuclear cubrió el 13% de la demanda residencial del país durante el semestre, una dimensión que refleja su presencia en la vida diaria de los argentinos.

El resultado tiene un valor adicional. Se alcanzó con dos centrales en operación, Atucha II y Embalse, mientras Atucha I desarrolla su Proyecto de Extensión de Vida, la obra que la preparará para volver a entregar energía a la red durante las próximas décadas.

La generación nucleoeléctrica se distingue por su continuidad. Las centrales funcionan a toda hora y en cualquier condición climática, y aportan energía de base, la que sostiene al sistema eléctrico de manera permanente.

Detrás de cada MWh hay un trabajo diario que involucra a operadores, técnicos y profesionales de distintas especialidades, con la seguridad y la confiabilidad como criterios rectores de toda la operación.

Con este desempeño, la energía nuclear reafirma su lugar entre las fuentes que garantizan el abastecimiento eléctrico del país, hoy y en los años que vienen.