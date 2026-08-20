Pronóstico de heladas débiles en Río Negro y Neuquén para la noche del jueves 20 y madrugada del viernes 21 de agosto de 2026
El pronóstico para productores de Neuquén y Río Negro que difundió la AIC anticipa probabilidad de heladas débiles durante la noche del 20 y la madrugada del 21 de agosto. Conocé acá los detalles.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) renovó el servicio de prevención de heladas para esta temporada frutícola y hortícola destinada a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén. Este pronóstico estará disponible, en principio, hasta el 31 de octubre de 2026. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad productiva de la región.
La información diaria consistirá en el Pronóstico que habitualmente es elaborado antes de las 9:30, más la actualización de la noche, aproximadamente a la hora 21. Esta última es la que publicará diario Río Negro en el sitio Rural.
La AIC informó, además, que en caso de que el pronóstico matutino de cada jornada indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podría extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.
Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro
Está ingresando aire polar con vientos del sudeste. Períodos nubosos e inestables. Descenso de la temperatura. Altas presiones con aumento en la probabilidad de heladas en los valles bajo riego los próximos días.
Alto Valle Norte: Añelo, El Chañar, Vista Alegre, Dique Ballester
- Cielo: parcialmente nublado. Inestable
- Presión: en ascenso.
- Vientos: moderados a débiles del sudeste
- Probabilidad de heladas: débiles.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Alto Valle Oeste: Senillosa, Plottier
- Cielo: parcialmente nublado. Inestable
- Presión: en ascenso.
- Vientos: moderados a débiles del sudeste.
- Probabilidad de heladas: débiles.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Alto Valle Centro: de Confluencia a Valle Azul
- Cielo: parcialmente nublado. Inestable
- Presión: en ascenso.
- Vientos: moderados a débiles del sudeste.
- Probabilidad de heladas: débiles.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Valle Medio: Chimpay, Choele Choel, Colonia Josefa
- Cielo: parcialmente nublado. Inestable.
- Presión: en ascenso.
- Vientos: moderados a débiles del sudeste
- Probabilidad de heladas: débiles.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Valle de Viedma y Noreste: Río Colorado, General Conesa, Guardia Mitre
- Cielo: parcialmente nublado. Inestable
- Presión: en ascenso.
- Vientos: moderados a débiles del sudeste.
- Probabilidad de heladas: débiles.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
Costa Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande
- Cielo: parcialmente nublado. Inestable
- Presión: en ascenso.
- Vientos: moderados a débiles del sudeste
- Probabilidad de heladas: débiles.
- Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.
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