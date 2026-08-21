Los docentes percibirán la suba salarial de agosto y Educación comunicó las nuevas grillas a Trabajo

Los docentes tendrán un incremento del 4,21% en sus próximos haberes. Foto Archivo

Educación informó a Trabajo las nuevas grillas salariales para los docentes, que incluyen los aumentos correspondientes a agosto, mientras que la Unter convocó a un Congreso Extraordinario para el próximo miércoles.

En julio, en declaraciones periodísticas, el gobernador Alberto Weretilneck había puesto en duda la liquidación de los incrementos, a partir de las medidas de fuerza impulsadas por el gremio docente al retomarse las clases después del receso invernal.

Esa posibilidad quedó desestimada con el envío de las nuevas grillas de haberes por parte de la cartera educativa a la Secretaría de Trabajo.

Los valores incorporan el aumento del 4,21%, surgido del promedio de los índices de inflación de junio y julio correspondientes a Nación y Viedma, según los registros oficiales del Indec y de la provincia de Río Negro.

La nueva grilla establece, entre otros valores, el salario mínimo para un docente en $1.355.626. Ese haber representa un incremento de unos $245.000 respecto de enero de 2026, cuando se ubicaba en $1.121.547.

Monto mínimo $ 1.355.626 Monto del haber inicial en la docencia para agosto, con la aplicación del 4,21% de incremento.

El incremento acumulado entre enero y agosto alcanza el 20,9%, por encima del registro oficial de inflación. Sin embargo, la comparación debe considerar que el salario de enero se mantuvo sin modificaciones desde el tercer trimestre del año pasado. Por eso, la evolución real del ingreso docente queda por debajo de la inflación acumulada, que alcanzó el 31% entre septiembre de 2025 y julio de este año.

La cuestión salarial es el punto central del conflicto que sostiene la Unter, que convocó a un nuevo Congreso para el miércoles 26 en Villa Regina.

El orden del día prevé, entre otros temas, la modificación del Estatuto Docente aprobada en la última sesión de la Legislatura rionegrina, que consiste en la implementación de un puntaje especial para los docentes rionegrinos o los egresados de institutos en la Provincia.

Este mecanismo, denominado ley «arraigo docente», fue aprobado por mayoría, y modifica el Estatuto Docente para otorgar cuatro puntos adicionales en el legajo a los maestros y profesores egresados de institutos de formación docente, o que obtengan títulos en universidades con sedes en Río Negro.

En su momento, la Unter cuestionó la medida por considerarla «discriminatoria», al entender que privilegia el lugar de formación por encima de otros antecedentes profesionales.