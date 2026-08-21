Pampa Energía captó US$138 millones para avanzar con sus grandes proyectos en Vaca Muerta y Bahía Blanca

Pampa Energía volvió a recurrir al mercado de capitales local y consiguió US$138,4 millones a través de una nueva emisión de deuda en dólares. La operación le permitirá a la compañía reforzar su capacidad de financiamiento en un momento en el que lleva adelante un ambicioso programa de inversiones en sus negocios de petróleo y gas, generación eléctrica y fertilizantes.

La energética colocó las Obligaciones Negociables Clase 28 por un valor nominal de US$138.387.000. Los títulos tendrán un plazo de cuatro años y vencerán en agosto de 2030, mientras que la tasa de interés quedó establecida en 5,5% anual.

El esquema de pago contempla la cancelación del capital en un único desembolso al vencimiento. Los intereses, en tanto, serán abonados de manera semestral durante la vigencia de los títulos.

La emisión recibió la calificación AAA(arg) de FIX SCR, la máxima categoría dentro de la escala de calificación crediticia local. La colocación contó con la participación de Adcap Grupo Financiero como colocador.

Según las condiciones informadas por Pampa Energía, los recursos obtenidos podrán utilizarse para financiar inversiones en activos físicos localizados en Argentina. Entre los destinos contemplados aparecen proyectos productivos y de infraestructura relacionados con sus diferentes áreas de negocios.

La compañía también podrá aplicar los fondos al refinanciamiento de obligaciones existentes, al capital de trabajo y a otros usos permitidos por la normativa vigente. De esta manera, la emisión le otorga margen financiero para acompañar el crecimiento de sus operaciones y afrontar parte de los desembolsos previstos.

La búsqueda de financiamiento ocurre mientras Pampa Energía avanza con dos proyectos de gran escala. Uno de ellos es la construcción de una planta de urea en Bahía Blanca, una iniciativa que demandará una inversión estimada en alrededor de US$2.700 millones.

El proyecto de fertilizantes apunta a incrementar la producción local de urea, un insumo fundamental para la actividad agropecuaria. De acuerdo con los planes de la compañía, la instalación se convertirá en una de las mayores de su tipo en la región.

En paralelo, la empresa liderada por Marcelo Mindlin mantiene el desarrollo de Rincón de Aranda, uno de sus principales activos petroleros en Vaca Muerta. La iniciativa contempla inversiones por más de US$4.500 millones y busca llevar la producción del área hasta los 45.000 barriles diarios en 2027.

Tanto el proyecto de la planta de urea como el desarrollo de Rincón de Aranda fueron aprobados para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que cumplan con los requisitos establecidos.

En el caso de la planta de Bahía Blanca, Pampa Energía viene trabajando además en el diseño de una estructura de financiamiento que permita afrontar el elevado desembolso requerido para su construcción. La nueva emisión de deuda se suma así a las distintas alternativas con las que la compañía busca sostener su plan de inversiones.

La operación llega, además, en una etapa de expansión para la compañía, que busca incrementar su participación en segmentos estratégicos de la energía argentina. Con la colocación de los US$138,4 millones, Pampa Energía suma financiamiento en el mercado local mientras mantiene en marcha proyectos de petróleo, gas y fertilizantes que requieren inversiones de varios miles de millones de dólares.