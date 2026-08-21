Vaca Muerta, piquetes y misterios: Damián Kuc adelantó cómo será su show exclusivo en Neuquén

El creador de contenido, Damián Kuc, recorre el país con sus «Historias Innecesarias en vivo» y este sábado 22 de agosto llega a Neuquén. Qué presentará aún es un misterio, pero en exclusiva con Diario RÍO NEGRO dio adelantos sin spoilers. «Vaca Muerta, piquetes, el Nahuelito», comenta.

La cita es a las 21 horas en el Teatro Español de Neuquén (Avenida Argentina 235). Las entradas se pueden adquirir a través de TuEntrada.com y en Flipper.

Se traslada de la pantalla hasta el escenario para crear una pieza única e irrepetible entre él y el espectador. «Tenía muchas ganas de hacer algo que sea totalmente opuesto a lo que hago en internet, en el sentido de que los vídeos que publico están ahí, quedan para la posteridad. Quería hacer algo que sea totalmente analógico, que la gente lo vaya a ver y que muera ahí», remarca.



De YouTube al escenario: Damián Kuc llega a Neuquén

Damián Kuc tiene 30 años y es oriundo de Chaco. Allí comenzó a hacer videos estilo microdocumentales en la pandemia. Hoy vive en Buenos Aires, aunque asegura que sigue siendo un «ermitaño» que no ha sido absorbido por la vertiginosa «ciudad de la furia». Así atendió a Diario RÍO NEGRO, después de volver de pasear a su perra y comprar más plantas para su departamento.

Hace seis años que se dedica a crear contenido y, desde entonces, la vida lo llevó por diferentes proyectos. En el medio un poco se aburrió y se tomó «un sabático», pero volvió más entusiasmado y recargado. De la mano de Anfibia creó sus primeros podcast «Basta Chicos: La vida de Ricardo Fort» y «La One: La vida de Moria Casán».

Aquellas iniciativas dejaron la vara muy alta y guían sus ambiciones laborales. «Lo de Fort realmente me encantó, lo de Moria también, entonces sí, un poco la vara está puesta en que sea algo que a mí realmente me interese», señala.

Si bien, hace tiempo que no crea podcast, comenta que es un formato que le encanta. «Ahora que salió la serie de Moria, revivió el podcast de Moria, entonces la gente lo volvió a escuchar y me volvieron a llegar mensajes de eso, todo se termina retroalimentando de alguna manera», recalca Kuc.

Y agrega: «Para mí todos los formatos terminan como convergiendo en uno […] cuando te ponés a escribir la idea decís, ‘ah, esto tranquilamente puede ser un podcast’, pero le pongo un par de imágenes y es un vídeo que también se puede consumir como podcast, todo termina mutando».

De «Historias Innecesarias» a «Diario de un colapso»

Menciona que se aburre fácil, pero eso lo mantiene en movimiento. Este año, frente a una coyuntura vertiginosa que cambia de un día para el otro le «picó mucho el bichito de hacer algo relacionado a la actualidad y no solo el pasado, porque en cierto punto convergen también». Así nació «Diario de un colapso».

«Son resúmenes mensuales de todo lo que pasa en Argentina y en el mundo. Viene un poco a raíz de intentar hacer una especie de descargo o de decantar un poco de información de todo lo que veo que está pasando a mi alrededor», señala.

Este proyecto lo mantiene activo, aunque confiesa que lo lleva casi al punto de la locura: «La verdad que hacer un resumen tan grande mensual es un delirio. Es muy divertido hacerlo, pero es agotador y también hay algo mental de todo el tiempo volver y volver y volver a algo que ya pasó. Es medio enloquecedor la verdad».

Con terapia de por medio se hace llevadero. Además, lo gratifica sentir que aporta su parte para visibilizar ciertos temas. «Hay veces que publico un vídeo del colapso y me comentan como: ‘che, está bueno pero demasiado politizado’. Es totalmente la idea, hermano, es el foco, es el punto, es el objetivo», enfatiza.



Para Damián, nada está hecho completamente al azar. Detrás de este proyecto hay una necesidad de dialogar con su audiencia sobre lo que pasa y reforzar el vínculo. «No me gusta depender tanto del algoritmo, a veces te puede empezar a sepultar. Eso es lo que me llevó a hacer un contenido más exclusivo para miembros, para afianzar una audiencia un poco más específica y concreta», destaca. De esa manera, «te asegurás algo más allá de si el algoritmo decide mostrarte o no».

Una «Historia Innecesaria» distinta en cada presentación. (Foto: Gentileza).

Hackear al algoritmo, volver a lo analógico: el detrás de Historias Innecesarias en vivo

«Historias Innecesarias en vivo» también busca hackear al algoritmo y reforzar el lazo con su público más leal. Damián ya practicaba stan up, así que las tablas no le resultan ajenas, aunque confiesa: «Otra cosa es subirte a hacer algo mucho más performático, porque de hecho los shows son bastante performáticos. Hay una escenografía, hay un outfit pensado, hay de todo, y hay algo de encontrarme en ese lugar que hasta incluso es muy distinto al stand up, porque en el stand up uno sube más siendo uno y acá el simple hecho de tener un atuendo específico y una escenografía específica, hace que te dé una libertad que me encantó».

Cada encuentro es distinto. Llevar sus relatos al escenario requiere un trabajo artesanal y exhaustivo. Además, en cada destino investiga la historia local a fondo. «Encuentro archivos realmente demenciales de todos lados», comenta. La interacción con el público también hace que sea un encuentro único.

«Hay algo que me divierte mucho, que es justamente eso, el aclararles y decirles: ‘esto que están por ver hoy, lo escribí para ustedes que están hoy en esta sala y no se volverá a ver’. Si bien grabo todo, no sé si lo voy a subir y hay algo ahí que me parece lindo, me parece como una muestra de cariño, decirles: ‘che miren, estuve todas estas semanas buscando esta información para dárselas a ustedes», expresó.

Ahora llega con una «Historia Innecesaria» única a Neuquén. No adelantó mucho, pero sí dio algunas pistas: Vaca Muerta, la represa del Chocón, la leyenda del Nahuelito, el docente Carlos Fuentealba, los piquetes y gran parte de la historia de la provincia de Neuquén se representarán en el escenario. Como es la única sede de la Patagonia a la que asistirá, abarcará mucho más que la historia neuquina.

Asegura que habrá momentos de humor, de misterio, de tensión, momentos que buscan generar un asombro genuino. «Mi intención es que la gente se lleve un dato, una historia o un hecho del que no tenía la más mínima idea», anhela Damián Kuc.

Este sábado 22 de agosto a las 21 se presentará en el Teatro Español, en Neuquén, pero aún lo aguardan más destinos de la gira. El itinerario marca rumbo hacia Mendoza, cruzará a Uruguay y luego recorrerá Resistencia, Paraná, Santa Fe, Mar del Plata y La Plata. En octubre pausará los viajes por el interior para concentrarse en su desafío final: un gran espectáculo de cierre de año en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires.

Damián Kuc, el creador de contenido oriundo de Chaco llega a Neuquén. (Gentileza).

El cierre de Chizpa y el impacto de la crisis

A principios de año, la hamburguesería a base de hongos Chizpa, de la cual Damián Kuc era socio, cerró sus puertas. Aunque el creador se desvinculó meses antes ante la imposibilidad de sostener sus compromisos laborales, el contexto económico actual atraviesa profundamente su rutina y su capacidad creativa.

A pesar de transitar un año de gran expansión profesional, el youtuber chaqueño no es ajeno a la compleja realidad del país. «El contexto socioeconómico, sobre todo de mis allegados, de amistades, de familia, me pega fuertísimo», confiesa Kuc.

La situación general empaña la celebración de sus logros individuales de forma directa: «No logro concebir una realización personal y un contento personal si realmente veo que en mi entorno más cercano no se está reflejando lo mismo».

Esta necesidad de procesar el clima social motivó el nacimiento de «Diario de un colapso», un proyecto alternativo donde canaliza la tensión de la actualidad nacional como una vía de escape.