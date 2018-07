¿Cuando regresa la actividad oficial en el fútbol argentino?

El Mundial de Rusia va llegando a su fin, Argentina hace rato que ya se volvió a casa y poco a poco los clubes de Primera van afinando la máquina para reinicio de las competencias oficiales, que será dentro de una semana. El primer frente que tendrá que afrontar la elite será la Copa Argentina, con duelos por los 32avos de final de la Copa Argentina, cuyo ganador accederá a la Copa Libertadores 2019. El primero de los equipos grandes que tendrá rodaje será San Lorenzo, quien enfrentará a Racing de Córdoba el martes 16. El 20 hará su estreno en esta Copa, Independiente quien se medirá con Central Ballester. El domingo 22 será el momento de River, quien enfrentará a Central Norte, mientras que el 1° de agosto Boca buscará pasar de fase ante Alvarado. Racing ya jugó su partido de 32avos, donde cayó sorpresivamente 1-0 ante Sarmiento de Resistencia. El 17 de julio la Copa Sudamericana reabrirá su camino y el primer equipo argentino en jugar será Lanús, enfrentando a Junior de Barranquilla. San Lorenzo jugará el 26 ante Temuco (Chile) La Copa Libertadores regresará el 7 de agosto con Estudiantes - Gremio. El 8/8 jugarán Boca vs. Libertad; el 9/8 Racing vs. River y Atlético Tucumán vs. Atlético Nacional; y el 21/8 Independiente vs. Santos. Además, el Rojo de Avellaneda, como actual campeón de la Copa Sudamericana, jugará la Suruga Bank ante Cerezo Osaka, el 8 de agosto en Osaka, Japón. Aún sin fixture confirmado, la Superliga 2018/19 comenzará el próximo 10 de agosto.

El 10 de agosto comenzará la Superliga 2018/19. Serán 26 los equipos que formarán parte del certamen y se mantendrán los cuatro descensos.

Lo que viene para el fútbol argentino

Copa Argentina (32avos de final)

16/7, San Lorenzo vs. Racing (C)

17/7, Vélez vs. C. Córdoba (SE)

18/7, Banfield vs. G. Lamadrid

19/7, Tigre vs. G. Brown (PM)

20/7 Independiente vs. Central Ballester y Olimpo vs. Aldosivi

21/7, San Martín SJ vs. Brown de Adrogué, Gimnasia La Plata vs. S. Belgrano y Colón vs. Morón

22/7, River vs. Central Norte y

A. Tucumán vs. Tristán Suárez

23/7, Godoy Cruz vs. Defensores Unidos

24/7, Estudiantes LP vs. C. Córdoba (R)

25/7, Huracán vs. V. Arenas

26/7 Patronato vs. San Martín (T)

27/7, Temperley vs. Estudiantes (BA)

30/7, Lanús vs. Douglas Haig

31/7, Talleres vs. Midland

1/8, Boca vs. Alvarado

2/8, R. Central vs. J. Antoniana.

Copa Sudamericana (16avos de final)

17/7, Lanús vs. Junior

18/7, Defensa y Justicia vs. El Nacional

25/7 Boston River vs. Banfield

26/7, San Lorenzo vs. Temuco

2/8, San Pablo vs. Colón.

Copa Libertadores (Octavos de final)

7/8, Estudiantes vs. Gremio

8/8 Boca vs. Libertad

9/8 Racing vs. River

A. Tucumán vs. A. Nacional

21/8 Independiente vs. Santos

Redacción central